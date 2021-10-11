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Казахстанский конгресс татар и башкир выражает соболезнования в связи с авиационной катастрофой в Мензелинском районе

Казахстанский конгресс татар и башкир выражает соболезнования в связи с авиационной катастрофой в Мензелинском районе

в Новости, Слайдер, Главные новости, 11.10.2021 0 4

Казахстанский конгресс татар и башкир выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших в авиационной катастрофе, произошедшей 10 октября 2021 года  в Мензелинском районе Республики Татарстан.

Скорбим вместе с Вами…

Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим…

 

Председатель Правления

РОО “Казахстанский конгресс татар и башкир”

Тауфик Каримов

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