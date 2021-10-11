Казахстанский конгресс татар и башкир выражает соболезнования в связи с авиационной катастрофой в Мензелинском районе

Казахстанский конгресс татар и башкир выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших в авиационной катастрофе, произошедшей 10 октября 2021 года в Мензелинском районе Республики Татарстан.
Скорбим вместе с Вами…
Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим…
Председатель Правления
РОО “Казахстанский конгресс татар и башкир”
Тауфик Каримов
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