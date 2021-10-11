Эмиль Файзуллин встретился с Советом молодёжи и его руководителем Артуром Рахматуллиным

Заместитель Полномочного Представителя Республики Татарстан Эмиль Файзуллин встретился с Советом молодёжи и его руководителем Артуром Рахматуллиным.

В Полпредстве Татарстана состоялось очередное совещание совета.

В заседании также приняли участие активисты татарского землячества во главе с председателем актива Роминой Садыковой.

Обсудили прошедшие крупные мероприятия и план проведения ближайших. Одним из основных вопросов стала Всероссийская перепись населения, которая начнется уже 15 октября. За 8 лет активной работы Совета молодежи реализованы сотни крупных мероприятий. В состав совета входят 16 землячеств Татарстана, созданных при ведущих вузах Москвы