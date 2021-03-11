МЫ ВМЕСТЕ! БЕЗ БЕРГӘ! Обращение Всемирного конгресса татар к татарскому народу в связи с предстоящей Всероссийской переписью населения

Обращение Всемирного конгресса татар к татарскому народу в связи с предстоящей Всероссийской переписью населения

Татары, являющиеся вторым по численности народом страны, всегда занимали достойное место в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни нашей великой Родины – Российской Федерации. Мы по праву гордимся, что наш народ дал миру великих ученых, писателей, артистов, спортсменов, героев войны и труда.

Татарстан является одним из динамично развивающихся и инвестиционно привлекательных субъектов Российской Федерации, тесно взаимодействующий со всеми регионами страны и зарубежными партнерами. Казань по праву считается центром духовного и культурного притяжения для всех татар. Республика традиционно поддерживает тесные связи с соотечественниками, проживающими за ее пределами – данное положение нашло отражение в ст. 14 Конституции Татарстана.

Нашими общими стараниями татарский фактор в жизни страны влияет на положительное развитие регионов и позитивные изменения в гражданском обществе. Татары вносят свой достойный вклад в сохранение и укрепление мира и согласия между народами страны.

Татарские общественные организации, национально-культурные автономии проводят большую работу по сохранению родного языка, культуры и традиций народа и дальнейшему преумножению его историко-культурного наследия. Эта деятельность проводится в рамках реализации Стратегии действия татар, принятой Национальным Собранием (Милләт Җыены). В 2021 году, объявленном в Татарстане Годом родных языков и народного единства, а Национальным Советом Всемирного конгресса татар – годом единства татарского народа, это обретает особую актуальность.

Мы не должны забывать, что многие обычаи татар основаны на семейных, педагогических, религиозных традициях, имеют глубокие корни. Наша задача – в полной мере использовать этот многовековой опыт. Мы верим в нашу молодежь, она по-современному воспринимает наши национальные традиции – в этом залог нашего будущего.

Перепись населения всегда была важным событием для нашей страны. Порой люди воспринимают это мероприятие как рутинную статистическую процедуру. Вместе с тем, от этого зависит принятие государственных решений по инфраструктурному развитию, обновлению и принятию программных мер в этнокультурной сфере. В это ответственное время мы обращаемся к каждому татарину, активистам, общественным организациям с призывом принять активное участие в переписи населения 2021 года, помогать друг другу, выступать добровольными волонтерами.

Мы получаем сигналы о том, что имеются призывы переписаться по-иному в угоду территориальным, этно-конфессиональным или иным особенностям. Тем самым создается угроза единству нашего народа, делению его на отдельные группы. Важно отметить, что предстоящая перепись впервые будет проходить в электронном формате. Это дает возможность внести свои данные и сведения о семье в учетные документы без посредников. Поэтому для каждого из нас важно непосредственно участвовать в электронном формате переписи.

Независимо от региона проживания и диалектов языка, мы – единый народ. Мы вместе, в единстве, навсегда!