В Красногорске состоялся Фестиваль многонационального творчества «АРТ-ФОЛК России»

9 октября 2021 г. в парке «Ивановские пруды» г. Красногорска состоялся Фестиваль многонационального творчества «АРТ-ФОЛК России», который был организован Администрацией городского округа при поддержке Центра реализации социально-культурных и молодежных программ «Успех», Центра культуры народов России ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д.Поленова», Культурно-досугового клуба «Мечта» и Благотворительного Фонда помощи детям «Звезда на ладошке».

В программе приняла участие и команда РТНКА МО во главе с председателем Ф.Мухтасаровым, председателем Комитета по культуре РТНКА МО Ф.Шарифгалиевой, председателем МТНКА го Красногорска Р.Юсуповым и его заместителем Р.Гариповым. Ансамбль «Ялкын» (Ф.Шарифгалиева, Валия Имаева и Зуфар Губайдуллин) выступил на сцене, на площадке был оформлен шатер с выставкой национальной одежды и обуви, различной литературы на национальную тематику, а также организована дегустация и продажа выпечки татарской кухни от ресторана «Шейх Самир». Из г. Коломны прибыла целая делегация во главе с руководителями МТНКА Л.Ворониной и Д.Юсуповым, которые помогли оформить и Татарский шатер.

Было очень приятно, когда к шатру подходили незнакомые люди-татары по национальности- проживающие в Красногорске, и знакомились, проявляя желание поддерживать контакты и в дальнейшем. Солнечная погода благоприятствовала и прекрасному концерту, и дегустации национальной выпечки. Звучали песни как на сцене , так и на площадке рядом с шатрами.

В этой позитивной и теплой обстановке звучали призывы и принять участие в благотворительной акции, направленной на сбор средств для лечения больных детей. Многие участники и зрители с охотой откликнулись и на эти обращения.

Организаторы Фестиваля наградили участников концертной программы Дипломами, а участников выставки продукции национальной кухни-Дипломами и ценными подарками.

Так Представителю татарской кухни (ресторан «Шейх Самир») — Гульсылу ханум — был вручен Диплом за 2-е место и подарок.

Ф.Мухтасаров, в завершение участия Татарской команды, со сцены поблагодарил организаторов за хорошую организацию Фестиваля и всем пожелал сохранения этого настроя в течение многих дней. Фестиваль удался. Он стал своебразным трамплином и для дальнейшего развития МТНКА го Красногорска.

Пресс-центр РТНКА МО

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