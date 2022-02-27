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Камилу Валиеву наградят орденом Дружбы

Камилу Валиеву наградят орденом Дружбы

в Новости, Слайдер, Спорт, Новости конгресса, Главные новости, 27.02.2022 0 2

Олимпийская чемпионка Пекина в составе сборной России Камила Валиева будет награждена орденом Дружбы. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Ордена Дружбы удостоены также олимпийские чемпионы в командном турнире фигуристы Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Марк Кондратюк и Виктория Синицина, олимпийские чемпионы в мужской и женской лыжных эстафетах Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и олимпийская чемпионка в женском фигурном катании Анна Щербакова. Также к государственным наградам представлены все призеры Олимпийских игр в Пекине.

Награды присвоены за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх-2022.

https://www.business-gazeta.ru

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