Казахстанская делегация приняла участие в “Национальном Собрании” (“Милләт Җыены”) в Казани

Пленарное заседание «Милләт Җыены» (Национальное Собрание) Всемирного конгресса татар с участием Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова, Государственного Советника РТ М.Ш. Шаймиева, Председателя Государственного Совета РТ Ф.Х. Мухаметшина. В зале присутствовали депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Государственного Совета Республики Татарстан, многочисленные государственные и общественные деятели, руководители сотен татарских общественных организаций, представители татарского духовенства и интеллигенции, татарской молодежи и прессы. Заседание вел заместитель премьер-министра РТ, председатель нацсовета “Милли Шура” Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев. В ходе собрания состоялась церемония вручения государственных наград. Орденом «Дуслык» награжден заместитель Председателя Правления Республиканского общественного объединения «Казахстанский конгресс татар и башкир» Хайруллин Гриф Тимурзагитович. Поздравляем нашего соотечественника с высокой наградой и желаем дальнейшей плодотворной работы на благо дружбы народов Татарстана и Казахстана.

В Казань от Республики Казахстан для участия в двухдневной программе Милләт Җыены с 23 по 24 сентября прибыли: заместитель Председателя Правления Республиканского общественного объединения «Казахстанский конгресс татар и башкир» Хайруллин Г.Т., основатель Татарской школы искусств в г.Семей, руководитель Центра татарской культуры «Алтын тюрки бишеге» Ахунжанов Г.Г, меценат Хазипов Р.С., председатели татарских и татаро-башкирских общественных объединений г.Алматы и Актюбинской области Ниязоова Н.И., Хабибуллина Э.Г, Абдулхаликов Р.А., Ахунжанов Д.Г., в режиме онлайн также подключились председатели из других регионов Казахстана и Полномочный представитель Д.Р. Валеев.

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