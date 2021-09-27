Камиль хазрат Самигуллин принял участие в пленарном заседании “Национального собрания” (“Милләт Җыены”)

24 сентября, в Казани в здании театра им.Камала под руководством Президента Татарстана Рустама Минниханова прошло пленарное заседание собрания «Милләт Җыены». Среди почетных гостей высокого собрания был и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Кроме того, в его работе приняли участие Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат хазрат Таджуддин, глава Духовного собрания мусульман России, председатель Духовного управления мусульман г.Москвы и Центрального региона «Московский муфтият» Альбир хазрат Крганов.

Всего для участия в «Милләт Җыены» были приглашены 500 соотечествеников из 70 регионов России. В их числе: многочисленные государственные, религиозные и общественные деятели, руководители российских и зарубежных татарских общественных организаций, татар, представители татарской интеллигенции, татарской молодежи и прессы и пр.

На собрании речь в основном шла о проблемах сохранения татарской национальной идентичности, татарского языка, развития национального образования и вопросах, касающихся предстоящей Всероссийской переписи населения. Среди прочего выступающими была подчеркнута роль татарских религиозных деятелей в этой сфере.

В ходе общения с журналистами перед началом собрания муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин также высказал мнение по поводу Всероссийской переписи населения: “Татарский народ – прославленный. Свидетельством тому являются, например, первый в исламском мире печатный Куръан, изданный в Казани, десятки тысяч научно-богословских трудов, написанных татарскими учеными до революции, целая плеяда ярких татарских религиозных деятелей, имена которых известны исламскому миру: Марджани, Баруди, Абдуррашит Ибрагимов, Мухаммад Мурад Рамзи и др. Татарский народ всегда был «китаплы халык», он был образован. Сам Господь создал нас татарами. Этим нужно гордиться. И очень важно сейчас подтвердить, что татары – многочисленная нация. Тогда наш голос будет звучать громче. Несомненно, татарам во время переписи нужно записывать себя татарами”.

dumrt.ru