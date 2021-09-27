В рамках пленарного заседания “Национального собрания” (“Милләт Җыены”) выступил  Гриф Хайруллин

23-24 сентября Всемирным конгрессом татар было проведено “Национальное собрание” (“Милләт Җыены”). В рамках пленарного заседания с докладом выступил заместитель Председателя Правления Республиканского общественного объединения «Казахстанский конгресс татар и башкир» Гриф Хайруллин.

Он обратил внимание на проблему смешанных браков и выразил мысль о том, что в таких семьях дети не могут быть воспитаны в традициях татарского народа.

По словам ученого, даже если в Стратегии развития татарского народа поставлены такие цели как сохранение и развитие татарского народа, этому есть множество препятствий. “Меня беспокоит численность нашего народа. В 20 веке многие народы догнали нас и даже обошли по численности. Мы же до сих пор не можем перешагнуть отметку в 5-6 миллионов. Причины этого стоить поискать в себе. Татарам, проживающим вдали от исторической родины, труднее создать семью с человеком своей национальности. Однако, в Татарстане и Башкортостане, где в основном проживают татары, количество смешанных браков не меньше. А значит, дело в не том, где проживают наши соотечественники, дело в нас самих,” – подчеркнул он.

Также в ходе собрания состоялась церемония вручения государственных наград. заместитель Председателя Правления Республиканского общественного объединения «Казахстанский конгресс татар и башкир» Хайруллин Гриф Тимурзагитович был награжден Орденом «Дуслык».