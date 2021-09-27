В Новокузнецке состоялась презентация книги “Историческая судьба татар Кузбасса”

25 сентября в ДК им. В.В.Маяковского, г. Новокузнецк, состоялась презентация новой книги под редакцией Анвяр хазрата Аширова “Историческая судьба татар Кузбасса” о жизни и быте татар населяющих Западную Сибирь.

Книга «Историческая судьба татар Кузбасса (280 с.), изданная в г. Новокузнецке Кемеровской области, в рамках 300-летия Кузбасса и Международного шахтерского Сабантуя, является сборником материалов из 13 докладов 6 авторов, прозвучавших в ходе IV и V Всероссийских форумов татарских краеведов в г. Томске (2019 г.) и г. Уфа (2021 г.) и Всероссийской историко-краеведческой конференции в с. Муслюмово РТ (май 2021 г.). Автор-составитель имам-хатыб мечети «Чулпан» г. Новокузнецка, краевед-исследователь, общественный и религиозный деятель. Открывается книга с вводной статьи автора-составителя А.А. Аширова (с.3-5). Автор предисловия профессор А.А. Бурханов обращается к читателям книги и отмечает важность издания данной книги для ученых, краеведов и любителей прошлого (с. 6-9).

Далее в книге опубликована статья А.А. Аширова «Участие служивших татар в строительстве Кузнецкой крепости 1618 год» (с. 10-22). Далее в книге опубликована статья начальника Комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ А.А. Бурханова «Изучение истории регионов и населенных пунктов – основная задача ученых-регионоведов и краеведов (к вопросу изучения объектов природы и памятников историко-культурного наследия в рамках написания истории татарских сел и деревень в пределах территорий исторически компактного проживания татар в Поволжье на Урале и в Сибири)» (с. 23-42).

Далее читатель может знакомиться со статьей краеведа-исследователя из Мордовии И.И. Биккинина «Знаменитые Хамитовы – выходцы из Пензенской губернии» (с. 43-59).

В публикации краеведа-исследователя, библиотекаря, заместителя Председателя Мусульманской организации Яшкинского района Кемеровской области Н. С. Еремейкиной на примере с. Юрт-Константиново рассказывается о татарском селе в Кузбассе и татарах – калмаках (с. 59-74).

Следующая статья посвящена роли ломатских татар в деле защиты Отечества и роде Мангушевых (с. 75-92).

Краевед-исследователь из Яшкинского района Кемеровской области О.А. Новосельцева на примере с. Юрт-Константиново рассмотрела вопросы использования природных объектов и памятников истории и культуры в зоне исторических сел и городских слобод в развитии культуры и этнотуризма (с. 93-109). Краевед-исследователь, общественный и религиозный деятель из г. Прокопьевск Кемеровской области С.Л. Кучумов в своей статье рассматривает вопросы развития образования среди татар Кемеровской области после революции 1917 года (с.110-143).

Следующую свою публикацию А.А. Аширов посвятил вопросу о роли ислама в жизни мурз Мангушевых и их потомков (с. 144-170).

Далее, статья С.Л. Кучумова посвящена изучению истории старинных татарских сел Кемеровской области (с. 171-184).

Затем в книге даются материалы А.А. Аширова, посвященные деятельности татарских краеведов с. Новокузнецка Кемеровской области (с. 204-213), а также о вкладе татар в освоении шахт Кузбасса (с. 214-277).

Книга богата проиллюстрирована, издана на высококачественной бумаге, тиражом 500 экз.

Ещё до начала мероприятия в лицах татарских бабушек и дедушек, которые собрались на праздник, можно было увидеть торжественность, гордость, за свой народ. Много впечатлений; – некоторыми хочу поделиться. В первую очередь приятно было наблюдать, как, много увлеченных людей радуются истории жизни родного края, вспоминают и гордятся своей родословной, со слезами на глазах, наперебой рассказывают историю своего села – своей малой Родины.

Программу презентации открыла главный методист ДК им. Маяковского Екатерина Телегина. На встрече участвовали работники культуры, Нейля Хабарова главный специалист городской библиотеки, рассказала о значимости новой книги для татар, и о том какую благотворительную деятельность мы ведём вместе с ними. Народная поэтесса Альбина Бусоргина, так же тепло отозвалась о книге, которую она держала в руках, и она успела написать уже и стих о книге. Алсиня Хайруллина из г. Осинники с искренней теплотой поделилась своими впечатлениями. Гелсиня Абдуллина солистка ансамбля «Нур» прочло свой стих, о единстве наций и народов и конечно же о сегодняшнем торжестве. Порадовали своим присутствием доктор медицинских наук Рустам Мухаметдзянов и доктор Рустэм Рамазанов, они высказали слова приветствия и надежду на то, что начатое благое дело, не когда бы ни останавливалось.

Для гостей был организован концерт с участием наших творческих национальных коллективов. Ведущим самого мероприятие стал Хаметов Саид, который на родном языке профессионально выполнил свою задачу. В программе выступил известный, не только в Кузбассе, своими яркими национальными нарядами, коллектив ансамбля «Шатлык», который всегда отличался присущим татарской культуре “моң”. Это слово практически непереводимо, скажем так, маркер татарской песни, который отличает от других нетатарских песен и вызывающий у татар приятный душевный отклик (моңлы татар җырлары). Солист ансамбля «Шатлык» Ильнур Латыпов со своей дочкой исполнили татарскую лирическую песню под гитару. Душевную песню из своего репертуара исполнила Зульфия, ведущая солистка ансамбля «Нур». Гелүсә Шакирова, Гулчачак, Юсубжан Хакимов и др. С удовольствием исполнили свои произведения.

В программе были игровые викторины на знания городов, рек, писателей и артистов Татарстана. Была представлена выставка ДПИ (декоративно прикладного искусства), выставка-распродажа татарских книг и национальной одежды. И, конечно же чаепитие, организованное автором книги! На презентации участвовало более 70 человек.

Начальник Комитета по работе с татарскими краеведами

Исполкома Всемирного конгресса татар

Председатель РОО «Общество татарских краеведов РТ»,

профессор Альберт Бурханов