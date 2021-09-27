Школа «Ана теле» приглашает на День татарского кино

3 октября в кинозале Национальной библиотеки Татарстана пройдет первое мероприятие разговорного клуба при бесплатной онлайн-школе татарского языка «Ана теле».

В рамках мероприятия состоится показ полнометражного художественного фильма «Инсаф», обсуждение и работа с преподавателями Казанского федерального университета. Картина будет представлена на татарском языке с русскими субтитрами.

Разговорный клуб создан для расширения возможностей языковой практики и повышения мотивации среди пользователей.

«Мы хотим дать нашим пользователям, а также всем самостоятельно изучающим татарский язык возможность использовать на практике разговорные навыки. Клуб создан для тех, кто стремится применить свои знания в общении независимо от уровня владения языком», – рассказала руководитель проекта «Ана теле» Айгуль Басырова.

Фильм снят по пьесе Рабита Батуллы «Прости меня, мама». В кинокартине «Инсаф» описывается история мальчика из деревни Бахчисарай. Мальчик выигрывает в лото крупную сумму. Весть об этом быстро распространилась по округе. С этого момента жизнь Инсафа круто меняется.

В фильме снялись заслуженные артисты Татарстана: Фируза Зинатуллина, Ильфат и Энже Камалиевы, Фанис и Алия Калимуллины, Гульнара Абитова и Фернат Насибуллин. Главную роль исполнил Инсаф Хидиятуллин, а роль его подружки – Илюса Калимуллина.

Организаторы мероприятия: «Татаркино», Национальная библиотека РТ, Молодёжный центр «Сэлэт», Education First.

Мероприятие пройдет при поддержке Казанского федерального университета, Министерства образования и науки РТ.

Начало мероприятия запланировано на 15:30, вход – свободный, необходима предварительная регистрация.