Республиканский конкурс «Нечкэбил» приглашает присоединиться к Фестивалю семей Татарстана “Семья на всех языках”

25 семей из 19 муниципальных районов Татарстана и г. Казань примут участие в Фестивале семей Татарстана-2021. Семьи расскажут о своих традициях и праздниках, истории знакомства и любви.
3 фестивальных дня пройдут в онлайн студии Дома дружбы народов Татарстана с трансляцией конкурсной программы на платформе Facecast в прямом эфире.
Подключиться к прямому эфиру можно по ссылке: https://facecast.net/w/sr2v5q
Дата и время проведения Фестиваля:
• 25 сентября с 14.00ч.
• 2 октября с 11.00ч.
• 9 октября с 11.00ч.