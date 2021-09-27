Республиканский конкурс «Нечкэбил» приглашает присоединиться к Фестивалю семей Татарстана “Семья на всех языках”

25 семей из 19 муниципальных районов Татарстана и г. Казань примут участие в Фестивале семей Татарстана-2021. Семьи расскажут о своих традициях и праздниках, истории знакомства и любви.

3 фестивальных дня пройдут в онлайн студии Дома дружбы народов Татарстана с трансляцией конкурсной программы на платформе Facecast в прямом эфире.

Подключиться к прямому эфиру можно по ссылке: https://facecast.net/w/sr2v5q

Дата и время проведения Фестиваля:

• 25 сентября с 14.00ч.

• 2 октября с 11.00ч.

• 9 октября с 11.00ч.

mincult.tatarstan.ru