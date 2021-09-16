Казанская консерватория представила москвичам программу «Казан утлары»

В Татарском культурном центре Москвы прошел благотворительный концерт Казанской государственной консерватории имени Н.Г.Жиганова «Казан утлары» («Огни Казани»).

Мероприятие прошло в рамках гастрольной программы Казанской консерватории в Москве.

С приветственными словами к гостям обратились заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин и председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов.

Равиль Калимуллович вручил памятные знаки, изготовленные по заказу Полпредства Татарстана к 135–летию со дня рождения Г.Тукая. Их получили заслуженный артист России Ильдар Шигапов, а также представители Казанской консерватории – дирижер, художественный руководитель оркестра народных инструментов «Tatarica» Рустем Рахматуллин, заведующая кафедрой музыкального театра, руководитель оперной студии Альфия Заппарова, проректор по научной деятельности и вопросам развития Дилия Хайрудинова.

Фарит Фарисов передал консерватории памятный подарок от Председателя Духовного управления мусульман России Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина.

На вечере «Казан утлары» прозвучала музыка Рената Еникеева, Назиба Жиганова, Александра Миргородского, Салиха Сайдашева, Джаудата Файзи, Латыфа Хамиди, Мирсаида Яруллина, Рустема Яхина. В концерте приняли участие солисты и хоровая группа оперной студии и оркестр «Tatarica».

С оркестром выступили солисты: Диляра Тухватуллина, Айрат Ганиев, Алина Хуснутдинова, Руслан Закиров, Айгуль Гардисламова, Ильгиз Мухутдинов, Диана Мухутдинова, Элиза Насырова, Ильназ Дудкин, Рамазан Гиниятов. Партия фортепиано – Ира Каримова, Луиза Загидуллина.

Также в концерте приняли участие творческие коллективы Москвы – трио Театра татарской песни «Тальян», вокальный ансамбль «Хазина» и ансамбль татарской песни «Мирас».

Гастроли Казанской консерватории в Москве проводятся при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан.

С14 по 16 сентября творческие коллективы Казанской консерватории принимают участие в Фестивале музыкальных театров России «Видеть музыку». Зрители увидели постановку оперы «Рита» Г.Доницетти на малой сцене Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац. Сегодня в Центре оперного пения Г.Вишневской состоится показ музыкальной комедии «Ходжа Насретдин» Дж.Файзи.

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