Казанцы могут послушать лекции о татарской культуре

Татарский государственный Академический театр им.Г.Камала запустил цикл лекций о татарской культуре. Видеозаписи, на которых культурологи и историки Татарстана рассказывают о разных направлениях национального искусства и знакомят зрителей с культурой татарского народа, можно посмотреть на видеохостинге YouTube.

Идея создания цикла лекций возникла во время проведения открытого международного конкурса на создание архитектурной концепции театра Камала. Специалисты должны были в максимально короткие сроки познакомить конкурсантов с татарской культурой. Они записали видеолекции, основываясь на проведенных исследованиях. Участники состязания – архитекторы из 14 стран – признали ценность полученных знаний для дальнейшей работы над своими проектами.

Позднее было принято решение сделать материалы доступными широкому кругу зрителей. Всего опубликовано три лекции длительностью от 30 до 40 минут. Так, автором первой лекции выступил известный театральный критик Нияз Игламов. Ведущий Рамиль Вазиев рассказывает зрителям, как зарождался татарский театр, кто участвовал в его создании, как изменился репертуар после того, как передвижной татарский театр стал стационарным.

Вторая лекция называется «Художественная культура татар». В ней доктор искусствоведения, заведующая отделом изобразительного и декоративно-прикладного искусства Академии наук РТ Рауза Султанова знакомит зрителей с основными компонентами художественной культуры татар, такими как татарский дом и декоративно-прикладное искусство. За полчаса можно узнать, как историческое и географическое положение татар повлияло на культуру и искусство народа, какими чертами обладает татарская монументальная архитектура и многое другое.

В лекции «О перформансе и деколонизации культуры» доктор философии, заместитель директора Института истории Академии наук РТ, ассистент-профессор Амстердамского университета Альфрид Бустанов описывает хронологию и этапы развития перформанса в татарской культуре. Он также рассказывает о том, как татарский театр был связан с историей суфизма, размышляет о роли пространства в развитии татарского театра.

Посмотреть видеолекции можно на канале театра по ссылке.

Напомним, старт конкурсу на архитектурную концепцию театра Камала был дан 23 июля прошлого года. Он проводится по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова и при поддержке Правительства РТ, Министерства культуры РТ, Исполнительного комитета Казани и Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан». Финалисты конкурса уже завершили работу над своими проектами и представили их на рассмотрение жюри. Имя победителя станет известно 17 февраля.

kzn.ru