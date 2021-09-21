Книги Татарстана представят на Международной ярмарке в Москве

С 24 по 27 сентября Татарское книжное издательство примет участие в 34-ой Московской международной книжной ярмарке.

На этот раз знаковое литературное событие пройдет в павильоне № 5 Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» (Краснопресненская наб., д. 14). На ярмарке примут участие около 250 издательств из различных регионов России.

Татарское книжное издательство привезет в Москву более 200 наименований книг, несколько тысяч экземпляров. В числе них и новинки, и книги, которые уже полюбились читателями – это альбомы «Татарский мир» и «Татарская национальная кухня», «Секреты татарской кухни» на татарском и русском языках, «Татарское народное декоративное искусство» (Ф. Валеев); в числе исторической литературы – новинка «История татарского народа» (Фахрутдинов Р.Г., Фахрутдинов Р.Р.) и другие издания, в числе учебной литературы – различные словари.

Издательство представит «Татарские народные пословицы и поговорки», книгу К. Насыри о воспитании, книги современных авторов, для юных читателей – яркие, красочные издания, например, из серии «Детская энциклопедия».

Конечно же, издательство привезет и классиков татарской литературы – это сборники произведений Г.Тукая, М.Джалиля, М.Магдеева.

В рамках мероприятия состоится церемония награждения победителей национального конкурса «Книга года–2021». Издательский проект «Таткнигоиздата» стал победителем в номинации «Поэзия года», лучшими были признаны сразу три книги произведений Габдуллы Тукая на татарском, русском и английском языках.

За четыре дня на Московской международной книжной ярмарке пройдет более 300 мероприятий на десяти площадках: встречи с популярными авторами, презентации книг, открытые дискуссии и мастер-классы.

С подробной информацией о программе ярмарки и условиями участия можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия: http://mibf.info/

tatmsk.tatarstan.ru