Стартовал прием заявок на конкурс проектов по сохранению и изучению языков народов РТ

Ежегодный республиканский конкурс «Живой язык – живая нация» («Тере тел – тере милләт!») проводится Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан и Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Конкурс направлен на выявление лучших проектов, отражающих тему сохранения, изучения и развития государственных языков Республики Татарстан и языков других народов Республики Татарстан.

Прием заявок и творческих работ осуществляется с 20 сентября по 17 октября 2021 года в пяти номинациях:

«Лучший проект медиа ресурса для сети «Интернет»;

«Лучший проект информационной кампании»;

«Лучший проект проморолика о родном языке»;

«Лучший проект интернет-акции в поддержку родного языка в сети «Интернет»;

«Лучший проект аккаунта в Инстаграм / группа ВКонтакте, популяризирующий /сохраняющий родной язык».

Авторы лучших работ в каждой номинации получат гранты на реализацию или развитие собственного проекта. Общая сумма призовых грантов в этом году составит 500 тысяч рублей.

Заявки и необходимый пакет документов принимаются на бумажном носителе по адресу: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 8, 2 этаж, кабинет № 219, сектор развития ИТ-сообщества нарочно или почтой с пометкой «Конкурс «Живой язык – живая нация» («Тере тел – тере милләт!»).

Телефон для справок: 8(843) 221 19 26.

Дополнительная информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте Государственной программы http://tel.tatar.ru.

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