Во Всемирном конгрессе татар состоялось заседание “Совета Старейшин”

Сегодня состоялось заседание “Совета старейшин” при Всемирном конгрессе татар. Встреча прошла в Исполнительном комитете ВКТ. В мероприятии приняли участие общественные, культурные и научные деятели, известные личности Республики Татарстан.

Гостей поприветствовал заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Также на заседании присутствовали Руководитель исполкома ВКТ Данис Шакиров и заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар – начальник комитета по работе с татарскими общественными объединениями регионов Российской Федерации Марс Тукаев.

– 23-24 сентября в Казани пройдет «Милләт Җыены» («Национальное Собрание»). Вы те, кто стоял у истоков данной деятельности. Мы бы хотели услышать ваше авторитетное мнение о тех вопросах, которые будут подняты на заседании, – подчеркнул Данис Шакиров.

Председатель “Совета Старейшин” Рауф Хасанов ознакомил участников заседания с деятельностью данной организации.

– Хочу поблагодарить руководство Всемирного конгресса татар за высокую оценку нашей работы. Наша организация активно принимает участие в проектах, организованных конгрессом. Масштабное проведение таких важных мероприятий объединяет нас, дает возможность общаться. Надеемся и в дальнейшем продолжить плодотворную совместную деятельность, – отметил он.

Также своим мнением о сохранении татарской культуры поделился политик, общественный деятель Фандас Сафиуллин.

– Всемирный конгресс татар имеет большое значение для сохранения нашего народа, нашей культуры. “У народа, достигшего высокого уровня нравственности, интеллекта, интеллигентности, высоких человеческих качеств, есть будущее, и этот народ будет бессмертен”, – подчеркнул он.

Заслуженный деятель науки Татарстана и России, профессор Хатип Миннегулов также рассказал о путях развития татарского народа.

– Важную роль в жизни народа играют выдающиеся личности. Наряду с культурой еще одним средством воспитания нового поколения является история. Необходимо изучать выдающихся личностей в нашей истории, знакомить подрастающее поколение с их деятельностью, – отметил он.

Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев поблагодарил гостей встречи.

– Сегодняшняя встреча имеет для нас очень большое значение. Мы выражаем вам огромную благодарность за ваши бесценные советы, за то, что делитесь многолетним опытом и направляете нас, а также за высокую оценку деятельности Всемирного конгресса татар. Подобные встречи должны проводиться регулярно, – отметил Василь Шайхразиев.

Также Председатель Национального совета рассказал о роли авторитетных личностей, участвующих во встрече, в проведении Всероссийской переписи населения и подчеркнул важность участия наших соотечественников в этом мероприятии.

Кроме того, на встрече чествовали тех, кто недавно отпраздновал свой юбилей. Политик, общественный деятель Фандас Сафиуллин, Народный артист Республики Татарстан Мингол Галиев и Народная артистка Республики Татарстан Гульзада Сафиуллина были награждены памятным подарком Всемирного конгресса татар.