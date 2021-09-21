Театральный сезон Национального театра Удмуртии откроется приездом гостей — Оренбургского татарского театра. На сцене Национального театра с 24 по 26 сентября покажут три спектакля.

«Жизнь моя песней звучала в народе…» Музыкально – драматическая композиция посвящена жизни, творчеству и героизму Мусы Джалиля – Героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии. Основу ткани повествования составляют стихотворения Мусы Джалиля, в неё гармонично вплелись отрывки из произведений Ризы Ишмурата, Туфана Миннуллина и также народные сказания, песни, танцы, питавшие поэзию национального героя.

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