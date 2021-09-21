tatruen
Главная / Новости / Театральный сезон Национального театра Удмуртии откроется приездом гостей — Оренбургского татарского театра
Театральный сезон Национального театра Удмуртии откроется приездом гостей — Оренбургского татарского театра

Театральный сезон Национального театра Удмуртии откроется приездом гостей — Оренбургского татарского театра

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 21.09.2021 0 4

Театральный сезон Национального театра Удмуртии откроется приездом гостей — Оренбургского татарского театра. На сцене Национального театра с 24 по 26 сентября покажут три спектакля.

«Жизнь моя песней звучала в народе…» Музыкально – драматическая композиция посвящена жизни, творчеству и героизму Мусы Джалиля – Героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии. Основу ткани повествования составляют стихотворения Мусы Джалиля, в неё гармонично вплелись отрывки из произведений Ризы Ишмурата, Туфана Миннуллина и также народные сказания, песни, танцы, питавшие поэзию национального героя.

yanarysh.ru

 

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.