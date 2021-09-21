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В «Татарской гостиной» Санкт-Петербурга пройдет презентации книги «Жизнь-река»

В «Татарской гостиной» Санкт-Петербурга пройдет презентации книги «Жизнь-река»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 21.09.2021 0

В Петербурге успешно продолжает свою работу культурно-просветительский проект «Татарская гостиная». Проект создан по инициативе Постоянного представительства Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и стартовал в сентябре 2013.

Цели проекта:  ознакомление с историческими фактами и событиями, раскрывающими роль татарского народа в истории многонациональной России, его вклад в становлении и укрепление российской государственности и культуры; углубление и расширение познания о народном творчестве татарского народа, народных праздниках и традициях и обычаях татарского народа, декоративно-прикладном искусстве и народных костюмам; сохранение и развитие национальной татарской культуры; ознакомление с проектом «Татары на службе Отечеству».

Ближайшая лекция состоится 25 сентября  2021 года и будет посвящена презентации книги «Жизнь-река». Её будет проводить автор книги, поэтесса Вилия Живаева.

Начало в 12:00

Место проведения: Санкт-Петербургский Дом национальностей (Моховая ул., 15)

tatspb.tatarstan.ru

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