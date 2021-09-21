В Гатчине проходят Дни татаро-башкирской культуры

С 20 сентября по 2 октября 2021 года проходят «Дни татаро-башкирской культуры в городе Гатчина». Мероприятия приурочены к 20-летию Общественной организации Татаро-Башкирское общество г. Гатчины и Гатчинского района Ленинградской области «Юлдаш» («Попутчик»).

В рамках торжеств запланированы:

23 и 24 сентября в 12:00 – просмотр фильма «Ступени воспитания» в 2-х частях в Межпоселенческой Центральной районной библиотеке им. А.С.Пушкина. «Ступени воспитания» – это фильм о воспитании детей в соответствии с национальными традициями. Автор проекта – кандидат филологических наук, отличник образования РФ, заслуженный работник социальной защиты Республики Татарстан, председатель всемирной общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Кадрия Идрисова.

01 октября в 14:00 – мастер-класс «Татарская рукодельница». Проводит председатель Санкт-Петербургской общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Фирая Рашитова.

Завершит «Дни татаро-башкирской культуры в Гатчине» торжественный концерт в МБУ «Гатчинский Городской Дом культуры» с участием творческих татаро-башкирских коллективов 2 октября в 17:00 по адресу: г. Гатчина Проспект 25 Октября д.1.

Проект реализуется за счёт субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района на реализацию социальных проектов.

Мероприятия проходят при поддержке Международного союза Всемирного конгресса татар, Министерства культуры Республики Татарстан, Министерства культуры Республики Башкортостан, Постоянного представительства Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, МКПО «Татарская Община СПб и Ленобласти», Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Санкт-Петербургский Мухтасибат).

Контактное лицо по всем вопросам:

Руководитель проекта «Дни татаро-башкирской культуры в городе Гатчина» Байтемирова Рената Хакимовна, тел. +7 (911) 780-79-47.

tatspb.tatarstan.ru