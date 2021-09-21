Татарстанских педагогов приглашают принять участие в «Махмутовских чтениях»

Елабужский институт Казанского федерального университета приглашает принять участие в Международной научно-практической конференции «VIII Махмутовские чтения: Интеграция региональной системы профессионального образования в европейское пространство».

В этом году в условиях пандемии конференция пройдет 27-28 сентября в смешанном формате: очно на базе Елабужского института КФУ и онлайн – на платформе Microsoft Teams

Махмутовские чтения, посвященные творческому наследию и развитию идей уникального человека, педагога и организатора образования, востоковеда, академика Российской академии образования и Академии наук РТ Мирзы Махмутова, традиционно собирают представителей педагогической науки и практики для заинтересованного обсуждения актуальных проблем образования.

Цель конференции: обсуждение результатов исследований по проблемам развития системы профессионального образования в Европе.

Задачи конференции:

– анализ и обобщение теоретических и практических, традиционных и инновационных подходов в европейской системе профессионального образования;

– развитие и совершенствование научно-методической работы преподавателей в сфере профессионального образования с использованием технологии проблемного обучения;

– распространение инновационного опыта преподавателей колледжей, техникумов и педагогов дополнительного образования.

Направления работы конференции:

Направления развития педагогического образования с позиций теории контекстного обучения и воспитания; Актуальные проблемы реализации процесса образования в различных предметных областях; – повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования; Колледж-Университет-Бизнес – преемственность образования; Организационно-управленческие процессы в условиях цифровизации образования; Управление инновациями в образовании: опыт колледжей и систем переподготовки кадров РТ и других регионов РФ; Современные вопросы образования и пути их решения; Совершенствование профессиональных компетенций педагога в цифровой образовательной среде.

Формы работы конференции: пленарная сессия, открытые лекции ученых-специалистов в области современного образования, тематические площадки.

Также в рамках конференции состоится открытие «Клуба мышления» на базе Елабужского института КФУ. «Клуб мышления» – это сеть региональных сообществ, объединенных интересом к развитию мышления и решению интеллектуальных задач.

Содержание конференции:

В конференции запланировано участие:

Мерзон Елена Ефимовна, кандидат педагогических наук, доцент, директор Елабужского института Казанского федерального университета; Хадиуллин Ильсур Гараевич, министр образования и науки РТ; Шакирова Диляра Мансуровна, ведущий научный сотрудник проектного офиса Института развития образования РТ, вдова М.И. Махмутова; Хоменко Вадим Васильевич, доктор экономических наук, вице-президент Академии наук РТ; Ибрагимов Гасангусейн Ибрагимович, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, профессор Института психологии и образования КФУ; Глазков Андрей Александрович, начальник управления по работе с персоналом ПАО «Татнефть»; Шагивалеев Тимур Наилевич, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ “Алабуга”»; Нугуманова Людмила Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, ректор Института развития образования РТ; Бозиев Руслан Сахитович, доктор педагогических наук, профессор, главный редактор научно-теоретического журнала «Педагогика»; Белозерцев Евгений Петрович, заслуженный деятель науки РФ, член союза писателей России, доктор педагогических наук, профессор Воронежского государственного педагогического университета.

Также запланировано участие иностранных специалистов:

Madlen Serban, доктор философии, приглашенный профессор на факультете психологии и педагогических наук Университета Бухареста, Румыния (online); Arjen Dej, старший специалист по квалификации в ETF, Голландия (online); Franca Crestani, Европейский образовательный фонд, специалист в области политики и систем профессионального образования и обучения Италия (online); Mika Saarinen, специалист по подготовке персонала для обучения на производстве Финляндия (online); Чошанов Мурат Аширович, доктор педагогических наук, Ph.D, профессор кафедры высшей математики и кафедры подготовки учителей Техасского университета в Эль Пасо, США (online).

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