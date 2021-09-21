tatruen
Главная / Новости / Татарстанских педагогов приглашают принять участие в «Махмутовских чтениях»
Татарстанских педагогов приглашают принять участие в «Махмутовских чтениях»

Татарстанских педагогов приглашают принять участие в «Махмутовских чтениях»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 21.09.2021 0

Елабужский институт Казанского федерального университета приглашает принять участие в Международной научно-практической конференции «VIII Махмутовские чтения: Интеграция региональной системы профессионального образования в европейское пространство».

В этом году в условиях пандемии конференция пройдет 27-28 сентября в смешанном формате: очно на базе Елабужского института КФУ и онлайн – на платформе Microsoft Teams

Махмутовские чтения, посвященные творческому наследию и развитию идей уникального человека, педагога и организатора образования, востоковеда, академика Российской академии образования и Академии наук РТ Мирзы Махмутова, традиционно собирают представителей педагогической науки и практики для заинтересованного обсуждения актуальных проблем образования.

Цель конференции: обсуждение результатов исследований по проблемам развития системы профессионального образования в Европе.

Задачи конференции:

– анализ и обобщение теоретических и практических, традиционных и инновационных подходов в европейской системе профессионального образования;

– развитие и совершенствование научно-методической работы преподавателей в сфере профессионального образования с использованием технологии проблемного обучения;

– распространение инновационного опыта преподавателей колледжей, техникумов и педагогов дополнительного образования.

Направления работы конференции:

  1. Направления развития педагогического образования с позиций теории контекстного обучения и воспитания;
  2. Актуальные проблемы реализации процесса образования в различных предметных областях;
  3. – повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования;
  4. Колледж-Университет-Бизнес – преемственность образования;
  5. Организационно-управленческие процессы в условиях цифровизации образования;
  6. Управление инновациями в образовании: опыт колледжей и систем переподготовки кадров РТ и других регионов РФ;
  7. Современные вопросы образования и пути их решения;
  8. Совершенствование профессиональных компетенций педагога в цифровой образовательной среде.

Формы работы конференции: пленарная сессия, открытые лекции ученых-специалистов в области современного образования, тематические площадки.

Также в рамках конференции состоится открытие «Клуба мышления» на базе Елабужского института КФУ. «Клуб мышления» – это сеть региональных сообществ, объединенных интересом к развитию мышления и решению интеллектуальных задач.

Содержание конференции:

В конференции запланировано участие:

  1. Мерзон Елена Ефимовна, кандидат педагогических наук, доцент, директор Елабужского института Казанского федерального университета;
  2. Хадиуллин Ильсур Гараевич, министр образования и науки РТ;
  3. Шакирова Диляра Мансуровна, ведущий научный сотрудник проектного офиса Института развития образования РТ, вдова М.И. Махмутова;
  4. Хоменко Вадим Васильевич, доктор экономических наук, вице-президент Академии наук РТ;
  5. Ибрагимов Гасангусейн Ибрагимович, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, профессор Института психологии и образования КФУ;
  6. Глазков Андрей Александрович, начальник управления по работе с персоналом ПАО «Татнефть»;
  7. Шагивалеев Тимур Наилевич, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ “Алабуга”»;
  8. Нугуманова Людмила Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, ректор Института развития образования РТ;
  9. Бозиев Руслан Сахитович, доктор педагогических наук, профессор, главный редактор научно-теоретического журнала «Педагогика»;
  10. Белозерцев Евгений Петрович, заслуженный деятель науки РФ, член союза писателей России, доктор педагогических наук, профессор Воронежского государственного педагогического университета.

Также запланировано участие иностранных специалистов:

  1. Madlen Serban, доктор философии, приглашенный профессор на факультете психологии и педагогических наук Университета Бухареста, Румыния (online);
  2. Arjen Dej, старший специалист по квалификации в ETF, Голландия (online);
  3. Franca Crestani, Европейский образовательный фонд, специалист в области политики и систем профессионального образования и обучения Италия (online);
  4. Mika Saarinen, специалист по подготовке персонала для обучения на производстве Финляндия (online);
  5. Чошанов Мурат Аширович, доктор педагогических наук, Ph.D, профессор кафедры высшей математики и кафедры подготовки учителей Техасского университета в Эль Пасо, США (online).

 

mon.tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.