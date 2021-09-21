Татарстанских педагогов приглашают принять участие в «Махмутовских чтениях»

Елабужский институт Казанского федерального университета приглашает принять участие в Международной научно-практической конференции «VIII Махмутовские чтения: Интеграция региональной системы профессионального образования в европейское пространство».
В этом году в условиях пандемии конференция пройдет 27-28 сентября в смешанном формате: очно на базе Елабужского института КФУ и онлайн – на платформе Microsoft Teams
Махмутовские чтения, посвященные творческому наследию и развитию идей уникального человека, педагога и организатора образования, востоковеда, академика Российской академии образования и Академии наук РТ Мирзы Махмутова, традиционно собирают представителей педагогической науки и практики для заинтересованного обсуждения актуальных проблем образования.
Цель конференции: обсуждение результатов исследований по проблемам развития системы профессионального образования в Европе.
Задачи конференции:
– анализ и обобщение теоретических и практических, традиционных и инновационных подходов в европейской системе профессионального образования;
– развитие и совершенствование научно-методической работы преподавателей в сфере профессионального образования с использованием технологии проблемного обучения;
– распространение инновационного опыта преподавателей колледжей, техникумов и педагогов дополнительного образования.
Направления работы конференции:
- Направления развития педагогического образования с позиций теории контекстного обучения и воспитания;
- Актуальные проблемы реализации процесса образования в различных предметных областях;
- – повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования;
- Колледж-Университет-Бизнес – преемственность образования;
- Организационно-управленческие процессы в условиях цифровизации образования;
- Управление инновациями в образовании: опыт колледжей и систем переподготовки кадров РТ и других регионов РФ;
- Современные вопросы образования и пути их решения;
- Совершенствование профессиональных компетенций педагога в цифровой образовательной среде.
Формы работы конференции: пленарная сессия, открытые лекции ученых-специалистов в области современного образования, тематические площадки.
Также в рамках конференции состоится открытие «Клуба мышления» на базе Елабужского института КФУ. «Клуб мышления» – это сеть региональных сообществ, объединенных интересом к развитию мышления и решению интеллектуальных задач.
Содержание конференции:
В конференции запланировано участие:
- Мерзон Елена Ефимовна, кандидат педагогических наук, доцент, директор Елабужского института Казанского федерального университета;
- Хадиуллин Ильсур Гараевич, министр образования и науки РТ;
- Шакирова Диляра Мансуровна, ведущий научный сотрудник проектного офиса Института развития образования РТ, вдова М.И. Махмутова;
- Хоменко Вадим Васильевич, доктор экономических наук, вице-президент Академии наук РТ;
- Ибрагимов Гасангусейн Ибрагимович, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, профессор Института психологии и образования КФУ;
- Глазков Андрей Александрович, начальник управления по работе с персоналом ПАО «Татнефть»;
- Шагивалеев Тимур Наилевич, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ “Алабуга”»;
- Нугуманова Людмила Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, ректор Института развития образования РТ;
- Бозиев Руслан Сахитович, доктор педагогических наук, профессор, главный редактор научно-теоретического журнала «Педагогика»;
- Белозерцев Евгений Петрович, заслуженный деятель науки РФ, член союза писателей России, доктор педагогических наук, профессор Воронежского государственного педагогического университета.
Также запланировано участие иностранных специалистов:
- Madlen Serban, доктор философии, приглашенный профессор на факультете психологии и педагогических наук Университета Бухареста, Румыния (online);
- Arjen Dej, старший специалист по квалификации в ETF, Голландия (online);
- Franca Crestani, Европейский образовательный фонд, специалист в области политики и систем профессионального образования и обучения Италия (online);
- Mika Saarinen, специалист по подготовке персонала для обучения на производстве Финляндия (online);
- Чошанов Мурат Аширович, доктор педагогических наук, Ph.D, профессор кафедры высшей математики и кафедры подготовки учителей Техасского университета в Эль Пасо, США (online).