Татары Республики Адыгея приняли участие в фестивале «На земле Нартов»

Традиции народов России представили участники фестиваля «На земле Нартов» в Адыгее

17 по 19 сентября 2021 года в г. Майкопе Республики Адыгея прошёл Межрегиональный фольклорный фестиваль «На земле Нартов».

В фестивале приняли участие 300 человек, которые с помощью своего творчества, познакомили зрителей с лучшими образцами культурного наследия народов России. Это представители вокальных, хореографических, фольклорных, инструментальных любительских коллективов, исполнители национальных сказаний, художники-любители и мастера народных художественных ремесел из Чеченской Республики, Республики Дагестан, Республики Калмыкия, Республики Карачаево-Черкесия, Республики Северная Осетия-Алания, Республики Адыгея, Краснодарского и Ставропольского краев, Волгоградской, Ростовской и Астраханской областей.

Участников фестиваля и гостей столицы встретили на «Площади Дружбы» по правилам адыгского гостеприимства. «Этно-подворья» и выставочная экспозиция «Ремесленная галерея» представили работы лучших мастеров народных ремесел. Все желающие побывали на мастер-классах по различным видам традиционных промыслов многонационального Кавказа: золотошвейному искусству, художественной обработке дерева, хохломской росписи, войлоковалянию, гончарству и многим другим, а также приобрели уникальные изделия ручной работы и сувениры.

На импровизированной площадке этнокультурного центра «ХьакIэщ – кунацкая», оформленного в национальных традициях, характерных для кавказского народа состоялись торжественное открытие и концертная программа с исполнением аутентичных народных песен от участников фестиваля «На земле Нартов». Зрителям продемонстрировали театрализованный показ традиционных национальных нарядов «Костюм – душа народа».

Впечатляющим завершением фестивальной программы стал Гала-концерт участников фестиваля и «Удж-хъурай – хоровод мира и благополучия» – один из древнейших обрядовых танцев, который исполняется в конце массовых торжеств.

В Национальной библиотеке состоялся круглый стол «Аутентичный фольклор народов Кавказа как духовная основа нематериального культурного наследия», модератором которого выступила заместитель Министра культуры Республики Адыгея, заслуженный журналист Республики Адыгея Светлана Кушу. Во время заседания с докладами выступили ведущие специалисты фольклора, этнографии и Заслуженные работники учреждений культуры, преподаватели профильных учебных заведений, сотрудники Адыгейского Республиканского института гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева и руководители творческих коллективов.

В Доме профсоюзов прошел методический семинар-практикум – творческая лаборатория «Золотая нить Сэтэнай», участие в котором приняли гости из республик Дагестан, Калмыкия, Чечня, Карачаево-Черкесия, Краснодарского и Ставропольских краев, Волгоградской области, а также мастера НХП и ДПИ Адыгеи.

Заведующая фондами государственного музея искусства народов Востока, Северокавказский филиал Нафсэт Кидакоева рассказала участникам мероприятия о традиционном народном костюме. Практическую часть семинара, знакомящую с азами и техниками золотошвейного искусства, провел Заслуженный работник культуры Республики Адыгея, мастер золотошвейного искусства адыгов Сафиет Сет.

В рамках фестиваля прошли выездные концерты в муниципальные образования: г. Адыгейск, Кошехабльский, Гиагинский и Майкопский районы.

«Фестиваль реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Учредителями и организаторами фестиваля являются Министерство культуры Республики Адыгея, ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова», ГБУК РА «Центр народной культуры Республики Адыгея», а также Фонд «Центр развития предпринимательства».

Центр культуры народов России