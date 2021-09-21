Дом-музей певца Ильгама Шакирова ремонтируют, чтобы включить в турпрограмму Татарстана

Двухэтажный дом творчества известного татарского певца Ильгама Шакирова в его родном селе Яна Булэк считается достопримечательностью не только Тукаевского района, но и всего Татарстана.

От Набережных Челнов это село расположено в 30 километрах. На экскурсии в дом творчества проложили дорогу поклонники певца из разных городов и сел республики. Сейчас, правда, не до гостей – в здании полным ходом идет ремонт. Все экспонаты и личные вещи, связанные с творчеством и жизнью Ильгама Шакирова, заранее были сложены в ящики и спрятаны от пыли и грязи.

С утра до вечера кипит работа в этом особняке.

«Большой капремонт в доме творчества проводится впервые и, благодаря ему, ждем не только обновления всех помещений и коридоров, но и дальнейшего развития уникального музея нашего знаменитого земляка», – рассказал глава Янабулякского сельского поселения Мансур Сагетдинов.

Средства на ремонт дома, общая площадь которого 234,7 кв.м, выделены из республиканского бюджета. После завершения будет решаться важный вопрос по установлению права муниципальной собственности.

«Для нас очень важно, чтобы дом творчества включили в республиканскую туристическую программу, – пояснил Мансур Сагетдинов. – В таком случае в корне изменится структура его содержания: появится возможность ввести в штат экскурсовода, смотрителя. Есть надежда, что расширится поток туристов и гостей – здание будут постоянно посещать студенты, обучающиеся в училищах и институтах культуры и искусства, певцы и искусствоведы».

По всей видимости, дом творчества пустовать не будет. У него есть уникальная миссия: здесь торжественно регистрируют свой брак влюбленные. Чаще всего – молодые жители Тукаевского района. Ради такого случая сотрудники загса и гости приезжают в село Яна Булэк. Встречали здесь даже новобрачных из Москвы. Как рассказала начальник местного отдела ЗАГСа Эльвира Мустафина, выбор не случаен: родители жениха назвали его в честь своего кумира Ильгамом. Поэтому он решил родину своего тезки показать невесте, которая была родом из Челябинска.

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