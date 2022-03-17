Команда чтецов из Кургана успешно участвовала в III Новосибирском (Всесибирском) конкурсе чтецов Корана

С 15 по 16 марта 2022 года в Исторической мечети Новосибирска «Ихлас» проходил III Новосибирский (Всесибирский) конкурс чтецов Корана». Организатором конкурса выступило Духовное управление мусульман Новосибирска и Новосибирской области. Конкурс проходил под эгидой ДУМ РФ. Участники – опытные хафизы Благородного Корана из Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Томска и других городов.

Оценивало чтецов компетентное профессиональное жюри, в состав которого вошли: полномочный представитель председателя ДУМ РФ в Сибирском федеральном округе, председатель ЦРО ДУМ Омска и Омской области (Омский мухтасибат) имам-мухтасиб Даулет хазрат Балтабаев, руководитель центра обучения чтению Корана Мухаммадхабиб Будунов (Республика Дагестан), известный коран-хафиз, призер российских и международных конкурсов, имам-хатыб Ногинской соборной мечети Аятулло Зарифи (Московская область).

В команду Кургана вошли Дилшод Боймуллоев, Обиджон Жабборов (преподаватель основ ислама в курганской мечети), Абдулхамид Абдуллаев, Рамазан Норматов. Сопровождал курганских участников имам курганской соборной мечети Алишер Расулов.

Известный курганский хафиз Абдулхамид Абдуллаев занял 2 место в номинации «Полный хифз». Другой курганец Дилшод Боймуллоев по праву стал третьим в номинации «Азан и икамат». Необходимо отметить, что дочери Дилшода Исматуллоевича – Ойша Боймуллоева и Омина Боймуллоева успешно участвовали в конкурсе чтецов Корана в Кургане. Омина Боймуллоева прочитавшая суры «Аль Фатиха», «Мульк» и «Кахф», получила Приз зрительских симпатий, а Ойша заняла первое место среди девочек.

Своими впечатлениями поделился Алишер Расулов, отметив: «Это большое событие в рамках всероссийского празднования 1100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии. Нас и всех участников конкурса очень тепло встретили. Мы общались с председателем ЦРО ДУМ Новосибирской области Рафаилем хазратом Сулеймановым. Я был среди почетных гостей. Конкурс очень масштабный, многонациональный состав сильных участников, отличная организация, профессиональное жюри. Во всем высокий уровень. И, конечно радует то, что наши курганские чтецы продемонстрировали мастерство. Выражаю от всей нашей команды искреннюю благодарность организаторам».

Пресс-служба ДУМ РФ