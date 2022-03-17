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Казанцев приглашают на экскурсию по мечетям

Казанцев приглашают на экскурсию по мечетям

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, 17.03.2022 0 1

19 марта жителей и гостей Казани приглашают на экскурсию по мечетям Старо-Татарской слободы вместе с экскурсоводом Джамилей Лукмановой.

Участники прогулки смогут узнать историю основания мечетей и их судьбу в советский период, познакомиться с самыми видными имамами и благотворителями, побывать в самих мечетях.

Начало мероприятия в 11:00. Участие бесплатное. Для регистрации необходимо отправить сообщение с указанием фамилии, имени, номера телефона в директ официального аккаунта Мэрии Казани в социальной сети «Вконтакте». Место встречи участникам экскурсии сообщат при записи.

kzn.ru

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