Казанцев приглашают на экскурсию по мечетям

19 марта жителей и гостей Казани приглашают на экскурсию по мечетям Старо-Татарской слободы вместе с экскурсоводом Джамилей Лукмановой.

Участники прогулки смогут узнать историю основания мечетей и их судьбу в советский период, познакомиться с самыми видными имамами и благотворителями, побывать в самих мечетях.

Начало мероприятия в 11:00. Участие бесплатное. Для регистрации необходимо отправить сообщение с указанием фамилии, имени, номера телефона в директ официального аккаунта Мэрии Казани в социальной сети «Вконтакте». Место встречи участникам экскурсии сообщат при записи.

kzn.ru