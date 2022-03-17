В Буинске предприниматели знакомятся с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

Сегодня участники Всероссийского схода предпринимателей татарских сел знакомятся с сельскохозяйственными организациями Буинского района и предпринимателями, осуществляющими здесь свою деятельность.

Делегаты посетили крестьянское (фермерское) хозяйство Ильдара Гималова. Хозяйство создано в конце 2019 года. Здесь занимаются выращиванием сельскохозяйственной птицы: куры, индейки, утки, гуси. В планах проекта – создание птицеводческой фермы. На сегодняшний день здесь насчитывается около 1200 голов птиц, в 2021 году произведено более 5 тонн мяса.

Также гости побывали в гостях у супругов Давлетшиных в Бик-Утинском сельском поселении. В их угодьях произрастает 15 видов яблони, 5 видов малины, 20 видов земляники. Эта ферма по выращиванию фруктов занимает площадь в 550 гектаров.

Знакомство сельскохозяйственными организациями Буинского района завершится пленарной частью.

В этом году в сходе принимают участие 530 делегатов из 41 региона России и 4 зарубежных стран.