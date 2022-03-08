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Конкурс «Татар кызы» в Новосибирской области

Конкурс «Татар кызы» в Новосибирской области

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 08.03.2022 0 2

19 марта 2022 года в 12.30 в Новосибирской области на сцене Районного Дома культуры с. Убинское пройдет Областной конкурс «Татар кызы-2022».

В конкурсе примут участие татарские девушки из города Новосибирска и области. Целью конкурса является пропаганда национальных, культурных традиций татар, передача подрастающему поколению самобытных семейных ценностей, популяризация литературного, музыкального искусства и фольклора татар.

Также с 12.30 до 13.00 пройдет ярмарка выставка.

Официальная часть конкурса начнется в 13.00 на сцене Районного Дома культуры с.Убинское, где зрители смогут насладиться красотой и талантами девушек. В рамках конкурса пройдет татарский концерт.

Конкурс «Татар кызы» в г.Новосибирске и Новосибирской области проходит с 2000 года. За это время он стал настоящим украшением культурной жизни региона.

Организаторы конкурса: министерство культуры Новосибирской области, ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр»; ОО «Региональная Татарская Национально-Культурная Автономия Новосибирской области»; Всемирный конгресс татар; органы управления культурой муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.

Адрес оргкомитета:
630015, г. Новосибирск, ул. Алейская,16, ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр»
Тел./факс: (383) 209-10-47 (с 9.00 до 16.00 ч), 8-952-928-78-38, эл. адрес: [email protected]

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