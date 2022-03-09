В Набережных Челнах подвели итоги второго зонального этапа «Созвездие-Йолдызлык»

В Набережных Челнах гала-концертом завершился зональный этап XXII Ежегодного открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». Во втором отборочном туре свои таланты продемонстрировали более трех тысяч юных дарований из Набережных Челнов, а также Тукаевского и Елабужского муниципальных районов.

:юри отобрало лучшие из лучших среди более чем 310 представленных творческих номеров. Обладатели первых, вторых и третьих мест получили путевку на суперфинал фестиваля.

«Второй зональный этап стал еще одним доказательством того, как сильно вырос уровень подготовки детей, принимающих участие в фестивальном движении. Набережные Челны отличились яркими хореографическими номерами. Здесь создаются все условия для профессионального роста детей в творчестве – в этом заинтересованы как руководство школ, так и главы районов», – рассказала исполнительный директор фестивального движения Наталья Смирнова.

Она отметила, что во время отборочных дней были проведены круглые столы по всем номинациям, в рамках которых педагоги могли задать членам жюри интересующие вопросы. Своим опытом поделились заслуженная артистка РФ, народная артистка РТ, главный балетмейстер Госансамбля песни и танца РТ Раиля Гарипова; заслуженный работник культуры РТ, певица, актриса, продюсер, заведующая труппой Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова Алина Ивах. В дискуссии также приняли участие российский театральный педагог, руководитель Московского Центра сценических практик, заслуженный работник культуры РТ Владимир Аносов; солистка Госоркестра народных инструментов РТ, заслуженная артистка РФ и народная артистка РТ Резеда Галимова.

Напомним, что отборочные туры также проходят в Казани (7 февраля – 17 марта), Нижнекамске (6-7 марта), Агрызе (9-10 марта), Чистополе (13-14 марта), Арске (17-19 марта), Лаишево (22-23 марта), селе Старое Дрожжаное (26-27 марта) и Зеленодольске (29-30 марта). Всего будет охвачено 45 муниципальных образований Татарстана.

Свои достижения в области эстрадного искусства представляют исполнители в возрасте от 5 до 21 года в номинациях «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Хореография», «Конферанс», «Лучшая музыка к песне», «Лучший текст песни» и «Лучший видеоклип».

Видеозаписи проведения зональных этапов доступны на официальном YouTube-канале «Созвездия-Йолдызлык». Также на сайте Pro.культура.РФ ведутся прямые трансляции зональных гала-концертов проекта. Традиционно в период фестивального движения все они еженедельно по выходным будут показаны на телеканал ТНВ.

А уже с 9 по 13 апреля финалисты отборочных туров встретятся на суперфинале в стенах КСК КФУ «УНИКС» и Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык», где поборются за шанс выступить на Гала-концерте фестиваля. Он пройдет в КРК «Пирамида» 22 апреля.

Напомним, что в этом году учрежден специальный приз Государственного ансамбля песни и танца РТ «за сохранения национальной культуры», обладатель которого также станет известен на Гала-концерте в Казани.

Фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

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