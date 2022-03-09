Татарский центр г.Новосибирска объявил конкурс рисунков «Безнең гаиләнең гореф-гадәтләре» («Наши семейные традиции»)

Конкурс проводится с 1 по 31 марта 2022 года.

Участвуют только жители г. Новосибирска и Новосибирской области.

Возрастные категории участников:

– от 3 до 5 лет;

– от 6 до 9 лет;

– от 10 до 14;

– от 15 до 17 лет;

– от 18 и старше.

Участие в конкурсе бесплатное.

Конкурс проходит дистанционно.

Для участия в конкурсе необходимо до 24 часов 31 марта 2022 года отправить Заявку и работу (скан или фото) на электронный адрес Оргкомитета конкурса: [email protected] .

Участие в конкурсе означает согласие участника (автора) на дальнейшее использование его работ (в информационных, культурных целях) без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора.

Требования к конкурсной работе и критерии оценки

Размер рисунка, коллажа должен быть не менее альбомного листа (формата А4).

Каждая работа должна быть подписана. В подписи необходимо указать название творческой работы, имя, фамилия, возраст, населённый пункт, район.

Критерии оценки конкурсной работы:

– Содержание, самостоятельность и выразительность работы;

– Соответствие теме Конкурса;

– Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала;

– Исполнительское мастерство;

– Возрастное соответствие.

Подведение итогов конкурса

Жюри определяет победителей в каждой возрастной категории.

Участники награждаются дипломами «Лауреат I степени», «Лауреат II степени», «Лауреат III степени», «Участник».

После подведения итогов конкурса Организатор высылает диплом в электронном виде на электронный адрес, указанный в заявке Участника.

Адрес оргкомитета конкурса:

630015, г. Новосибирск, ул. Алейская, 16.

ГБУК НСО Новосибирский областной татарский культурный центр

Телефон/факс для справок: 8-913-396-68-21, 8-952-928-78-38

vk.com