Татарский центр г.Новосибирска объявил конкурс рисунков «Безнең гаиләнең гореф-гадәтләре» («Наши семейные традиции»)
Конкурс проводится с 1 по 31 марта 2022 года.
Участвуют только жители г. Новосибирска и Новосибирской области.
Возрастные категории участников:
– от 3 до 5 лет;
– от 6 до 9 лет;
– от 10 до 14;
– от 15 до 17 лет;
– от 18 и старше.
Участие в конкурсе бесплатное.
Конкурс проходит дистанционно.
Для участия в конкурсе необходимо до 24 часов 31 марта 2022 года отправить Заявку и работу (скан или фото) на электронный адрес Оргкомитета конкурса: [email protected] .
Участие в конкурсе означает согласие участника (автора) на дальнейшее использование его работ (в информационных, культурных целях) без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора.
Требования к конкурсной работе и критерии оценки
Размер рисунка, коллажа должен быть не менее альбомного листа (формата А4).
Каждая работа должна быть подписана. В подписи необходимо указать название творческой работы, имя, фамилия, возраст, населённый пункт, район.
Критерии оценки конкурсной работы:
– Содержание, самостоятельность и выразительность работы;
– Соответствие теме Конкурса;
– Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала;
– Исполнительское мастерство;
– Возрастное соответствие.
Подведение итогов конкурса
Жюри определяет победителей в каждой возрастной категории.
Участники награждаются дипломами «Лауреат I степени», «Лауреат II степени», «Лауреат III степени», «Участник».
После подведения итогов конкурса Организатор высылает диплом в электронном виде на электронный адрес, указанный в заявке Участника.
Адрес оргкомитета конкурса:
630015, г. Новосибирск, ул. Алейская, 16.
ГБУК НСО Новосибирский областной татарский культурный центр
Телефон/факс для справок: 8-913-396-68-21, 8-952-928-78-38