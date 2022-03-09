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В Казахстане провели мероприятие в память о Гайнане Курмашеве

В Казахстане провели мероприятие в память о Гайнане Курмашеве

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 09.03.2022 0 11

27 февраля день рождения Героя Великой Отечественной войны, татарского поэта, соратника Мусы Джалиля – Гайнана Курмашева.

Гайнан Курмашев родился в 1919 г. в Хобдинском районе Актюбинской области.

Закончил Параньгинский педагогический техникум. До войны он работал учителем Куянковской школы Параньгинского района Марийской АССР, где преподавал математику, географию. Ещё во время учёбы он начал писал стихи.

Этнокультурное объединение татар и башкир Актюбинской области “Шатлык” ежегодно в день рождения Героя проводят памятные мероприятия и чтят Героя, своего земляка. Его имя носит  воскресная школа ЭКО «Шатлык»,  в честь него названа одна из улиц г.Актобе, Республики Казахстан.

11 стихов Гайнана Курмашева были опубликованы в небольшой брошюре под названием “За гранью жизни…”

kz.tatarstan.ru

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