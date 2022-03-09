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В Омской области прошел поэтический конкурс, посвященный М. Джалилю

В Омской области прошел поэтический конкурс, посвященный М. Джалилю

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Общество, Соотечественники, 09.03.2022 0

Подведены итоги Регионального онлайн-конкурса чтецов, посвященного 116 – летию со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля. Об этом сообщает Союз татарской молодежи «АЮ».

Конкурс проводился с целью формирования интереса к художественному наследию М. Джалиля, развитию умения чувствовать красоту и выразительность поэтического слова. К участию заявились чтецы из Омской, Тюменской областей, Республики Татарстан и Ханты-Мансийского автономного округа.

Учредителем Конкурса является Региональная молодежная общественная организация Омской области «Союз татарской молодежи «АЮ».

Категория выразительного чтения стихотворений (полностью или отрывок) М. Джалиля на русском языке.

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