В Омской области прошел поэтический конкурс, посвященный М. Джалилю

Подведены итоги Регионального онлайн-конкурса чтецов, посвященного 116 – летию со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля. Об этом сообщает Союз татарской молодежи «АЮ».

Конкурс проводился с целью формирования интереса к художественному наследию М. Джалиля, развитию умения чувствовать красоту и выразительность поэтического слова. К участию заявились чтецы из Омской, Тюменской областей, Республики Татарстан и Ханты-Мансийского автономного округа.

Учредителем Конкурса является Региональная молодежная общественная организация Омской области «Союз татарской молодежи «АЮ».

Категория выразительного чтения стихотворений (полностью или отрывок) М. Джалиля на русском языке.