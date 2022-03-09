Шамаиль – вечное искусство

В Музее исламской культуры состоится открытие выставки «Шамаили Чулпан Шарифуллиной и Альфии Исхаковой».

Экспозиция, которая откроется 11 марта, познакомит с творчеством двух мастеров, занимающихся искусством традиционного шамаиля.

В представленных на выставке шамаилях проявляется национальное своеобразие в художественном восприятии мира, рассказали организаторы выставки.

Каждая деталь, цитата, цветовое решение работают на раскрытие религиозных и философских позиций авторов. Кроме шамаилей, традиционно выполненных на стекле, на выставке будут представлены каллиграфические композиции на холсте и бумаге с цитатами из Корана и высказываниями пророка Мухаммеда.

Чулпан Шарифуллина – член Союза художников России, участник более 25 выставок.

Альфия Исхакова – член Союза художников Татарстана, кандидат филологических наук, участник более 20 выставок.

Обе художницы являются членами Ассоциации мастеров татарского шамаиля и каллиграфии «Алиф».

Чулпан Шарифуллина и Альфия Исхакова обратились к искусству шамаиля в конце 1990-х годов, обе учились у признанных мастеров, и сегодня являются одними из немногих продолжателей традиционного искусства татарского шамаиля.

Данная экспозиция продолжает серию выставок, знакомящих с татарскими художницами, обращающимися в своем творчестве к национальным традициям.

Выставка приурочена к Году культурного наследия народов России и 1100-летию принятия ислама народами Волжской Булгарии.

idel-tat.ru