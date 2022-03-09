В Челнах в честь 1100 летия пройдет 25-й Республиканский детский конкурс чтецов Корана

В дни весенних каникул, 30 марта, в Набережных Челнах в 25-й раз пройдет традиционный Республиканский детский конкурс чтецов Куръана. Организаторами конкурса являются ДУМ РТ, мухтасибат г.Наб.Челны, религиозно-предпринимательский центр «Ислам Нуры» и медресе «Ак мечеть». Соревнования приурочены к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

В конкурсе принимают участие мальчики и девочки в возрасте до 15 лет, не обучающиеся очно в медресе, но умеющие читать Куръан по правилам таджвида. Лучших чтецов Куръана среди детей определят в четырех возрастных группах: до 7 лет, до 10 лет, до 13 лет и до 15 лет. Знания детей оценят по уровню чтения Куръана в соответствии с правилами таджвида с книги, чтения Куръана по правилам таджвида наизусть и макаму. В каждой возрастной группе выберут трёх призеров, которых наградят дипломами и ценными призами.

Республиканский конкурс чтецов Куръана пройдет в 09:00 в «Ак мечети» (Новый город, 2/14). Телефоны для справок: +7 (8552) 56-65-99; +7 (8552) 38-67-02.

В связи с эпидемиологической ситуацией, в 2020-2021 годах конкурс чтецов Куръана не проводился. А прошлый 24-й конкурс был примечателен участием представителей Республик Башкортостан, Марий Эл, Удмуртия, Кировской области, Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Агрызского, Чистопольского, Елабужского, Заинского, Тукаевского, Сармановского, Муслюмовского районов, а также большого количества детей дошкольного возраста. Юных чтецов ждут на юбилейных мероприятиях и в этом году.

Регистрацию на конкурс можно пройти на сайте islamtatar.ru. С более подробной информацией о конкурсе вы сможете ознакомиться в положении.

Кроме этого, 19 марта в городе Азнакаево пройдет республиканский конкурс Куръана среди мужчин. В этом году участники конкурса будут соревноваться в трех номинациях:

– Знание наизусть последних двух джузов текста Священного Куръана.

– Знание наизусть последних семи джузов текста Священного Куръана.

– Хифз – знание наизусть всего текста Священного Куръана.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 марта 2022 года на электронную почту [email protected] В заявке на участие в конкурсе необходимо указать паспортные данные, номер телефона, место учебы или работы. Телефон для справок: 89172589427.

dumrt.ru