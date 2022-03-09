В Национальной библиотеке РТ презентуют татарские комиксы

12 марта в Национальной библиотеке РТ пройдёт презентация сборника «Татарча комикслар. Казан хикәяләре» («Татарские комиксы. Казанские рассказы»). Об этом сообщается в Instagram проекта.

Комиксы в сборнике посвящены событиям, легендам, героям и персонажам из истории Казани. В книгу вошли рассказы про Габдуллу Тукая, Шигабутдина Марджани, Карла Мюфке, Кави Наджми, Шагиахмета Алкина, домовых, изменение алфавита и многое другое. В создании комикса приняли участие 19 авторов. Все истории в книге написаны на татарском языке.

Презентация начнется в 14:00. Вход свободный.

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