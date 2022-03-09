Во Владивостоке прошел мастер -класс по приготовлению национальных блюд

7 марта 2022 года в 12.00 часов Владивостокская татаро-башкирская общественная организация “Дуслык” (Дружба) и Приморская краевая общественная организация “Курултай (конгресс) башкир”, согласно календарного плана при грантовой поддержке администрации города Владивостока организовал и провёл мастер-класса по приготовлению традиционных национальных блюд татар и башкир: чак-чак, очпочмак, вак-беляш.

Главным организатором проведения мастер-класса была и руководила мероприятиями одна из старейшин общества Галиахметова Файда Гайнулловна. Она со своей командой: Пырковой Фьюзей Саитовной, специалистом по приговлению очпочмак и вак-беляшей, Нафисой Поповой и Лилией Шараевой, не только приготовили блины и кыстыбый и настоящую шулпу.

После поздравлений с праздником 8 Марта и дегустаций блюд гости посетили Этно-музей татарской и башкирской культуры.

депутат Законодательного собрания Приморского края

Тахир Ибашев