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Во Владивостоке прошел мастер -класс по приготовлению национальных блюд

Во Владивостоке прошел мастер -класс по приготовлению национальных блюд

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 09.03.2022 0 2

7 марта 2022 года в 12.00 часов Владивостокская татаро-башкирская общественная организация “Дуслык” (Дружба) и Приморская краевая общественная организация “Курултай (конгресс) башкир”, согласно календарного плана при грантовой поддержке администрации города Владивостока организовал и провёл мастер-класса по приготовлению традиционных национальных блюд татар и башкир: чак-чак, очпочмак, вак-беляш.

Главным организатором проведения мастер-класса была и руководила мероприятиями одна из старейшин общества Галиахметова Файда Гайнулловна. Она со своей командой: Пырковой Фьюзей Саитовной, специалистом по приговлению очпочмак и вак-беляшей, Нафисой Поповой и Лилией Шараевой, не только приготовили блины и кыстыбый и настоящую шулпу.

После поздравлений с праздником 8 Марта и дегустаций блюд гости посетили Этно-музей татарской и башкирской культуры.

депутат Законодательного собрания Приморского края

Тахир Ибашев

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