Красота родной природы щедро питает искусство татар

В апреле 2001 году Раиля Шавалиева решила создать собственный танцевальный ансамбль в Апастовском районе. Вот так началась творческая биография небольшого танцевального коллектива, в составе которого было всего 10 человек.

Постоянный творческий поиск, совершенствования танцевального мастерства способствовали быстрому становлению и профессиональному росту коллектива, который в течении 21 года своей деятельности, превратился в большой танцевальный ансамбль с неповторимой творческой манерой, своими традициями, своей школой.

Первыми танцорами группы стали ученики Давликеевской школы Апастовского района. Со временем коллектив расширился. Потом ученики Среднебалтаевской школы. Вот уже седьмой год «Хыял» работает на базе Каратунской школы Апастовского района РТ.

Молодой творческий коллектив быстро развивался: росло мастерство исполнителей, новые постановки возникали одна за другой, пришла первая известность и признание. Коллектив вел активную творческую жизнь: выезжал с разными композициями на районные мероприятия, принимал участие в республиканских конкурсах, фестивалях народного творчества, смотрах, конкурсах, выставках.

Сегодня «Хыял» – это зрелый творческий танцевальный коллектив, имеющий свой неповторимый стиль и манеру танца. Концертные программы коллектива отличаются яркой творческой индивидуальностью, артистизмом, высоким уровнем исполнительского мастерства, разнообразием жанров хореографии. Это один из самых больших детских творческих коллективов Апастовского района. В группе одновременно занимаются около 50 детей от 6 до 17 лет. Коллектив зарекомендовал себя не только как творческий коллектив высокого уровня, но и как коллектив, в котором ребенок становиться личностью благодаря особой системе воспитания. Дети учатся не только танцевать, но и обучаются правилам этикета и прививают организаторские способности.

В репертуаре коллектива «Хыял» каждый год более 30 хореографических композиций и танцевальных номеров (татарские народные танцы, танцы народов мира, современная хореография и хореографические композиции). Все они созданы в «творческой лаборатории» группы и демонстрируют собственный творческий подход авторов, как к народному, так и к современному танцам.

За добросовестный труд и большой вклад в развитие и сохранение самодеятельного народного творчества, за большие творческие достижения в развитии хореографического искусства коллектив «Хыял» многократно награжден почетными грамотами, дипломами и благодарственными письмами.

Первые участники группы теперь уже выросли, стали родителями, но по их стопам пошли их дети. За 21 год существование коллектива «Хыял», эту школу прошли более 500 танцоров. А первые ласточки коллектива и по настоящее время поддерживают творческую связь с коллективом.

Танцевальный коллектив активно занимается благотворительной деятельностью. Это является частью воспитательной программы учащихся группы, которые в ходе подобных мероприятий учатся состраданию и активному милосердию. Уже несколько лет «Хыял» посещает детский дом, который находится в Дрожжановском районе и дом престарелых в Буинском районе, готовят праздники, выступления.

Чулпан Зиятдинова

Апастово-информ