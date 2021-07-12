Круглый стол-семинар татарских краеведов прошел в Туймазинском районе Республики Башкортостан

В Туймазинском районе РБ прошел круглый стол-семинар с участием ученых и краеведов ряда районов РБ и РТ, расположенных в бассейне реки Ик, а также из городов Уфы, Казани и Октябрьского.

На круглом столе-семинаре были подведены итоги V Всероссийского Форума татарских краеведов в г. Уфа 18-20 марта 2021 г. и Всероссийской научно-практической, историко-краеведческой конференции «Муслюмовский район и Восточный Татарстан: от прошлого к настоящему (этнокультурное развитие, языки, традиции и новации» (19-21 мая 2021 г.), проведена презентация второго издания книги «Татары Уфимского уезда». Важное место в работе круглого стола заняло обсуждение проблем в изучении истории татарских населенных пунктов и необходимости подготовки научно-методического пособия для написания краеведческих книг.

По обсуждаемым вопросам выступили со своими предложениями Начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, председатель Общества татарских краеведов РТ, профессор Бурханов Альберт Ахметжанович, председатель Исполкома общества татарских краеведов Республики Башкортостан Масагутов Руслан Фанисович, краевед-исследователь и журналист из Шаранского района Мусин Раиль Хатыпович, активист краеведческого движения из Белебея, ветеран педагогического труда Хусаинов Нурмухамет Нуриевич, краевед из Туймазинского района Фазылов Фагит Фанилович, а также краеведы Азнакаевского, Ютазинского и Муслюмовского районов Республики Татарстан.

Были также обсуждены основные положения и проекты программ предстоящих форумов и конференций татарских краеведов в Омской области, в Кайбицком районе РТ и городе Вятские Поляны Кировской области. Кроме того, были рассмотрены проекты предстоящих краеведческих мероприятий на 2022 год, в рамках подготовки и проведения 1100-летия принятия ислама предками татар в Волжской Болгарии.