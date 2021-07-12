«Душа народа». Произведения татарских художников из собрания Конгресса татар Челябинской области

Конгресс татар Челябинской области и Государственный исторический музей Южного Урала представляет выставку художественных произведений из коллекции, собранной председателем Конгресса татар Леной Колесниковой.

Картины известных татарских художников рассказывают о прекрасном и вечном: семье, родном доме и добрых традициях. Зрителей ждет встреча с полотнами челябинцев Зайнуллы Латфуллина, Илюса Хасанова, а также с произведениями сильнейших современных живописцев Татарстана.

Собрание этих картин – наглядное подтверждение того, как не на словах, а на деле сохраняется и поддерживается культура татарского народа в регионе.

Выставка открыта до 4 августа 2021 г.

Часы работы музея: пн-пт 10:00–19:00; сб,вс 11:00–19:00

Адрес музея: Челябинск, улица Труда, 100, Исторический музей Южного Урала