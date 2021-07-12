Василь Шайхразиев отправится в Омскую область с рабочим визитом

13 июля заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев отправится в Омскую область с рабочим визитом. Здесь запланированы официальные встречи с представителями руководства Омской области.

Также заместитель Премьер-министра Татарстана посетит деревню Каракуль Большереченского муниципального района Омской области.

Напомним, крупный пожар начался в деревне Каракуль 6 мая. Огонь уничтожил 25 строений, из них 1 продуктовый магазин, 14 жилых домов, 10 строений. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов пожертвовал лишившимся домов омичам 3 миллиона рублей, вдобавок определенную сумму удалось собрать усилиями татарских общественных организаций и неравнодушных людей. На данный момент здесь ведется работа по восстановлению населенного пункта.