В Пензе обсудили проведение мероприятий, посвященных 1100-летию принятия ислама народами Волжской Булгарии

В среду, 7 июля в конференц- зале регионального правительства состоялось заседание рабочей группы Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

Представители власти, религиозных и общественных организаций, а также эксперты и научные деятели обсудили проведение в Пензенской области мероприятий, посвященных 1100-летию принятия ислама народами Волжской Булгарии.

По итогам дискуссии руководитель рабочей группы, врио заместителя председателя регионального правительства Олег Ягов отметил, что на территории области в рамках памятной даты будет проведена научная конференция с приглашением ведущих религиоведов России, организована историко-краеведческая выставка, запущен лекторий, а также цикл тематических книжно-иллюстративных выставок. Мероприятия пройдут в 2021–2022 гг.

Заместитель председателя РОО «ТНКА Пензенской области» Зелимов Р.А. выступил на совещании с предложением- открытие Пензенской соборной мечети (по проспекту Победы) приурочить к 1100-летию принятия ислама народами Волжской Булгарии.

Татарская автономия Пензенской области