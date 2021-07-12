Состоялась видеоконференция татарских предпринимателей Узбекистана с соотечественниками Татарстана и России

8 июня 2021 года состоялась видеоконференция, организованная Национальным Советом (Милли Шура) Всемирного конгресса татар, посвященная расширению торгово-экономических связей с соотечественниками, в том числе и с Республикой Узбекистан.

В конференции приняли участие Представитель Республики Татарстан в Республике Узбекистан А.А.Ахтареев, советник Председателя Милли Шура ВКТ по экономическим вопросам А.И.Абдурахманов, представители малого и среднего бизнеса из Казани, Ташкента, Екатеринбурга, Калининграда и Бишкека. Милли Шура ВКТ ведет работу с предпринимателями-соотечественниками в трех направлениях: торгово-экономической, строительной и сельскохозяйственной.

Предприниматели нашли общие интересы в продвижении бизнеса, обменялись контактами и договорились проводить подобные видеоконференции на регулярной основе.

prtuz.tatarstan.ru