7 – 8 июля 2021 года состоялся визит в Узбекистан делегации Технополиса «Химград» во главе с генеральным директором А.М. Гиззатуллиным.

Делегацию сопровождали Представитель Республики Татарстан в Республике Узбекистан А.А. Ахтареев и руководство Агентства «Узатом».

В ходе визита делегация посетила г. Чирчик Ташкентской области, где на территориях АО «Узбекский комбинат жаропрочных и тугоплавких металлов» и АО «Максам-Чирчик» планируется создание индустриального парка. Были осмотрены действующая инфраструктура производственных площадок и определены круг вопросов необходимых для успешной реализации проекта.

Также состоялась встреча с Председателем правления АО «Узхимпром» – директором Агентства «Узатом» Ж.Т. Мирзамахмудовым.

По итогам проведенной работы прошло рабочее совещание в Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан с участием заместителя министра Х.Ф. Тешабаева.

Предложения, внесенные представителями Технополиса «Химград» нашли положительный отклик с узбекской стороны, достигнуты договоренности о подготовке и внесение в правительство Республики Узбекистан проекта постановления о создании индустриального парка, преференциях будущих резидентов.

Стороны рассчитывают, что к концу 2021 года первые резиденты индустриального парка начнут свою производственную деятельность.

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