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Первому печатному календарю на татарском языке исполнилось 150 лет

Первому печатному календарю на татарском языке исполнилось 150 лет

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 11.07.2021 0 9

Отдел рукописей и редких книг Национальной библиотеки Республики Татарстан представляет выставку «Календари – мерила времени», посвященную 150-летию со дня выпуска первого ежегодного календаря на татарском языке, изданного Каюмом Насыри.

Также на выставке представлены «Вечный календарь» (1908) Ш. Хамиди, «Двадцатипятилетний адресный календарь» (1898) Ф. Халиди. Размещены и календари просветителя, издателя, Ш. Рахматуллина, вышедшие в свет в 1890 – 1901 годы.

На выставке есть научный, торгово-промышленный календарь издателя Ш. Шахидуллина «Торгово-промышленный адрес-календарь мусульман Восточно-Приуральского края» (1901) на татарском и русском языках. В этом календаре в цветном исполнении даже имеются рекламные тексты на товары и услуги.

Окунуться в историю издания календарей в Татарстане можно по адресу: ул. Пушкина, д. 86.

tatar-inform.ru

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