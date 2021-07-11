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Издания Нацбиблиотеки РТ победили на Всероссийской выставке-ярмарке

Издания Нацбиблиотеки РТ победили на Всероссийской выставке-ярмарке

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 11.07.2021 0 5

Национальная библиотека Республики Татарстан победила на Всероссийской выставке-ярмарке издательской продукции «Симбирская книга-2020» в номинации «Лучшее издание, подготовленное региональной библиотекой». Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

Конкурс проводится Ульяновской научной библиотекой им. В.И. Ленина с 2004 года.

Нацбиблиотека РТ представила книги издательства «Милли китап» для участия в номинации «Лучшее издание, подготовленное региональной библиотекой».

В их числе издания:

•    Вехи истории Национальной библиотеки Республики Татарстан: От Казанской городской публичной библиотеки — к Республиканской библиотеке имени В.И. Ленина Татарской АССР. 1916–1965 гг. В 2 кн. Кн.1.Архивные документы, материалы периодической печати и изданий /Национальная библиотека Республики Татарстан; сост. Р.У. Елизарова, К.Б. Фатхеева. — Казань: Милли китап, 2020. — 276 с.: ил.
•    Вехи истории Национальной библиотеки Республики Татарстан: От Казанской городской публичной библиотеки — к Республиканской библиотеке имени В.И. Ленина Татарской АССР. 1916–1965 гг. В 2 кн. Кн.2. Отчёты о работе библиотеки /Национальная библиотека Республики Татарстан; сост. Р.У. Елизарова, К.Б. Фатхеева. — Казань: Милли китап, 2020. — 388 с.: ил.
•    Дневники Баки Урманче: 1965–1967 гг. / сост. Р.Ф. Марданов. — Казань: изд-во «Милли китап», 2020. — 218 с. — (сер. «Татарская археография»; кн. 26). — На татарском языке.
•    Письма Великой Отечественной войны, солдатские воспоминания: к 75- летию Победы / сост. Р.Ф. Марданов. — Казань: изд-во «Милли китап», 2020. — 276 с. — (сер. «Татарская археография»; кн. 25). — На татарском языке.
•    Шагиахметова Г.Г. Русская книга гражданской печати в фондах Национальной библиотеки Республики Татарстан.— Казань: изд-во «Милли китап», 2020. — 352 с.

tatar-inform.ru

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