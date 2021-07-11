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Состоялось совещание по вопросам создания Центра художественного перевода при Союзе писателей РТ

Состоялось совещание по вопросам создания Центра художественного перевода при Союзе писателей РТ

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 11.07.2021 0 3

Состоялось совещание по вопросам создания Центра художественного перевода при Союзе писателей РТ с участием министра культуры РТ

В рамках совещания по вопросам создания Центра художественного перевода были обсуждены вопросы формирования концепции развития перевода художественной литературы на международные языки и государственные  языки Республики Татарстан, вопросы продвижения данной литературы в России и за рубежом, привлечения экспертного сообщества, создания специальной премии “Тарджеман”, обучения кадров.

Предполагается, что к lll кварталу текущего года широкой литературной общественности будет представлена концепция Центра художественного перевода при Союзе писателей РТ.

mincult.tatarstan.ru

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