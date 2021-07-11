В Казани стартовал 12-й форум мусульманской молодёжи ДУМ РТ

Сегодня, в 30-й день месяца Зуль-ка’да (10 июля), в Казани стартовал 12-й женский ФММ (форум мусульманской молодежи). Форум пройдёт с 10 по 17 июля на базе отдыха рядом с Казанью. В нём примут участие 100 девушек от 18 до 30 лет со всего Татарстана, а также из Москвы, Екатеринбурга, Оренбурга, Челябинска, Стерлитамака, Нижнего Новгорода, Димитровграда, Перми, Ижевска, Иваново, Чувашии, Самары, Йошкар-Олы и Кыргызстана.

Нынешний летний форум уникален тем, что проходит на двух площадках – отдельно для юношей и девушек. Тема женского форума – «Матери правоверных». Перед девушками выступят спикеры с лекциями, которые помогут девушкам сконструировать модель счастливой мусульманской семьи. Кроме того, участниц ожидают заседания интеллектуального и книжного клубов, тренинги и мастер-классы, квесты, фотосессия, походы и экскурсии, кинозал и пр.

23-летняя Альфия Саттарова из Казани – постоянный участник ФММ. Впервые о форуме она узнала, работая волонтёром на республиканском ифтаре. Как отметила Альфия, участие в таких масштабных мероприятиях позволило ей найти не только новых друзей и единомышленников, но и супруга.

Джамиле Шамсиевой из Бавлов – 18 лет. Поехать на ФММ от ДУМ РТ ей посоветовала мама. По словам Джамили, её заинтересовало в форуме всё: от анкет с интересным вопросами, программы и до загадочной просьбы взять с собой 2 лимона.

Москвичка Айсылу Ибрагимова приехала в Казань впервые. Ей 18 лет, и она является активисткой Совета молодёжи при РТ в Москве. Впервые о форуме она узнала из Инстаграма. От ФММ она ждёт новых впечатлений, знакомств, знаний и позитива.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции организаторами приняты все меры предосторожности: для всех участников было подготовлено достаточное количество медицинских масок, антисептиков и других гигиенических принадлежностей.

ФММ позволяет молодым людям не только просветиться, но и сплотиться, познакомиться, духовно обогатиться и реализовать свои собственные социальные стартапы. Ряд проектов, инициированных участниками молодежного форума, успешно воплощаются в жизнь муфтиятом РТ и мухтасибатами в районах. Так, наиболее популярными из них являются: «Школа одного дня» по обучению намазу и основам ислама, “Лекторий” по обсуждению самых острых проблем, волнующих умму, благотворительная акция «Подари бумаге жизнь» по сбору макулатуры в пользу тяжелобольных детей и другие. Таким образом, Форум мусульманской молодежи можно смело назвать генератором социальных проектов ДУМ РТ.

dumrt.ru