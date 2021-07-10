В России разработали приложение с татарскими скороговорками

В России создателей бесплатное приложение «Проговорийка» со скороговорками на татарском языке. Помимо татар, там собрались еще 19 народностей: русские, абазины, адыгейцы, балкарцы, башкиры, буряты, марийцы, кабардинцы, казаки, калмыки, крымские татары, кумыки, мокша, тувинцы, удмурты, черкесы, чеченцы, чуваши.

По словам разработчиков, что через знакомство со скороговорками разных народов люди смогут лучше узнать об их культуре.

– Языки и фольклор как ничто иное скрывают в себе характер и менталитет народа, его мудрость, то, что делает народ народом, а не частью размытого глобального мира. А современные технологии дарят нам чудесную возможность сохранять, развивать и приумножать наши традиции и культуру, – отмечают руководители проекта.

Каждая скороговорка проиллюстрирована, профессионально озвучена, а на экране своих смартфонов пользователи увидят текст на двух языках: языке того или иного народа и русском. Приложение доступно для бесплатного скачивания на платформах IOS и Android.

kazanfirst.ru