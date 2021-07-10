В Татарстане планируется разработка первой коллекции современной татарской одежды

Автор проекта по исследованию татарской моды Your Yool Татьяна Черногузова вместе с командой татарстанских дизайнеров и художников разработала около 30 нарядов, которые представляют собой свежий взгляд на традиционные национальные образы. Планируется, что костюмы станут базой, которая в дальнейшем перерастет в коллекцию. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила сама Татьяна Черногузова.

«Я надеюсь, что Your Yool станет брендом, который будет развивать татарскую моду», — поделилась Черногузова.

Наряды были созданы для короткометражного фэшн-фильма «Юха», снятого по мотивам сказок и мифов татарского фольклора. Премьера картины прошла накануне в одном из пространств Национальной библиотеки РТ. В 15-минутной киноленте переосмысливаются традиционные национальные образы и исследуется вопрос национальной идентичности.

Режиссером киноленты стала сама Татьяна Черногузова, которая поделилась тем, что подготовка и работа над картиной «Юха» велась больше года, а собранная за время разработки костюмов информация вылилась в Instagram-медиа Your Yool, популяризирующее национальное искусство. По ее словам, собранного материала накопилось столько много, что останавливаться на достигнутом Черногузова не собирается. Она планирует разработать еще больше образов, которые в дальнейшем смогут стать частью гардероба не только татарстанцев, но и россиян в целом и даже зарубежных модников.

По ее словам, развитие проекта требует спонсорства. Это стало одной из причин, почему картина была отправлена на множество международных кинофестивалей короткометражных и фэшн-фильмов в Германии, Франции, США и Италии, где, по словам режиссера, могут заинтересоваться поддержкой данного проекта.