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Татарская автономия Пензенской области подвела итоги конкурса «Люблю тебя мой, край родной!»

Татарская автономия Пензенской области подвела итоги конкурса «Люблю тебя мой, край родной!»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 10.07.2021 0 1

Подведены долгожданные итоги I Городского конкурса учащихся историко – краеведческого движения «Люблю тебя мой, край родной!». Жюри изучили работы, дали оценку и выбрали победителей в каждой из номинаций.
В заключительном III этапе состоится итоговая конференция, на которой будут представлены лучшие конкурсные работы учащихся и награждение Победителей и руководителей дипломами Управления образования города Пенза, РОО «ТНКА Пензенской области», ценными подарками, сборниками конкурса «Люблю тебя, мой край родной!» состоится в сентябре 2021 года, о времени и месте проведения будет сообщено дополнительно.


Поздравляем всех участников и желаем им дальнейших успехов!

Проект реализуется при Грантовой поддержке Администрации города Пенза на поддержку национально-культурных автономий.

penza.tatar

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