Татарская автономия Пензенской области подвела итоги конкурса «Люблю тебя мой, край родной!»

Подведены долгожданные итоги I Городского конкурса учащихся историко – краеведческого движения «Люблю тебя мой, край родной!». Жюри изучили работы, дали оценку и выбрали победителей в каждой из номинаций.

В заключительном III этапе состоится итоговая конференция, на которой будут представлены лучшие конкурсные работы учащихся и награждение Победителей и руководителей дипломами Управления образования города Пенза, РОО «ТНКА Пензенской области», ценными подарками, сборниками конкурса «Люблю тебя, мой край родной!» состоится в сентябре 2021 года, о времени и месте проведения будет сообщено дополнительно.



Поздравляем всех участников и желаем им дальнейших успехов!

Проект реализуется при Грантовой поддержке Администрации города Пенза на поддержку национально-культурных автономий.

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