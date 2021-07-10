Объявлен шорт-лист XVII Казанского фестиваля мусульманского кино

В шорт-лист XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино вошли 50 фильмов в 5 номинациях: игровые полнометражные фильмы, игровые короткометражные фильмы, документальные полнометражные фильмы, короткометражные документальные фильмы и номинация, созданная в поддержку татарстанских кинематографистов в 2017 году – национальный конкурс. Полный список участников опубликован по ссылке: https://kazan-mfmk.com/news/news/competition-program-of-the-xvii-kmfmc/

Всего на конкурс в этом году поступило 592 заявки из 45 стран мира.

На фестивале будут представлены фильмы из таких стран, как Россия, Франция, Испания, Китай, Турция, Иран, Бельгия, Япония, Израиль, Босния и Герцеговина, Пакистан, Малайзия, Тунис, Болгария, Катар, Кувейт, Эстония, Бангладеш и Алжир. А также государств бывшего СССР (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан).

Председатель отборочной комиссии XVII КМФМК Гульнара Абикеева добавила, что была приятно удивлена тем, что в Татарстане снимается такое большое количество национальных фильмов, многие из которых на татарском языке: «В каждой конкурсной программе есть по одной татарской ленте. В игровом полнометражном конкурсе это фильм «Исәнмесез?» (традиционное приветствие татар, которое дословно переводится «Живы ли вы?») режиссера Ильдара Ягафарова. Это настолько мощное, национальное, объединяющее кино, что я была бы счастлива, если бы такой фильм был бы снят в Казахстане. Не менее интересная игровая короткометражка из Татарстана «Бойцовская рыбка» режиссера Сергея Батаева, что говорит о том, что его полнометражная лента должна быть хорошего качества. А документальный фильм «Берузе» (переводится как «Один») режиссера Булата Минкина, по-моему, вообще пример очень тонкой исторической реконструкции. Все это говорит о том, что татарское кино набирает силу. Пока оно немного традиционное, но молодежь набирает силу».

В целом, на ее взгляд, в этом году сложилась очень интересная конкурсная программа полнометражных фильмов. Это истории пересечения границ, жизни в пограничном состоянии, принятии или неприятии чужого. С одной стороны, болгарская картина «Страх» Ивайло Христова, рассказывающая об африканском беженце, враче по образованию, который буквально застрял в болгарской деревне, с другой стороны японская картина «Конец путешествия. Начало мира» Киеши Куросавы о том, как японская телевизионная группа снимает фильм в Узбекистане.

«Это как круги по поводе. Сначала большой круг Восток-Запад, когда встречаются очень далекие друг от друга люди и понятия. Потом круг сужается: люди пересекают границы. Такова очень сильная израильско-французская картина «Отец Омара» Роя Криспеля о том, как палестинец с мертвым маленьким сыном пытается вернуться домой после неуспешного лечения мальчика», – отметила Гульнара Абикеева.

Традиционно сложилось так, что в Казань присылают много фильмов из Ирана и Турции, учитывая, что это фестиваль мусульманского кино. Так, очень интересна турецкая лента «Сторож брату своему» Ферита Карахан. Есть картины, которые поднимают проблемы исторической памяти. Таков «Блокадный дневник» Андрея Зайцева. Традиционно хорошо представлен регион Центральной Азии – фильмы из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана.

«Фестивали также призваны открывать новые имена, а если повезет, то и кинематографии. Нам повезло: мы, а это отборочная комиссия, состоящая из таких международных экспертов как Светлана Слапке из Германии, Нина Кочеляева из России и я, отметили, что идет подъем азербайджанского кино. И это не просто единичное удачное кино, а целая волна интересных интеллектуальных картин, одна из которых будет показана в конкурсе», – поделился председатель отборочной комиссии.

В целом, по ее словам, программа фестиваля складывается сильная, оригинальная.

Напомним, заявочная кампания стартовала 1 февраля этого года и завершилась 1 июня. Отборочную комиссию возглавила казахский киновед и кинокритик Гульнара Абикеева. В своем интервью она отметила, что Казанский фестиваль мусульманского кино сегодня имеет свой авторитет и особую нишу. Она призналась, что фильмы было непросто отбирать конкурс, так как «все работы сильные и география большая – евразийский континент».

Масштабный кинофорум пройдет в Казани с 5 по 10 сентября при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова, в партнерстве с группой стратегического видения «Россия – исламский мир».

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