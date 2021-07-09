На главном европейском телеканале классической музыки «Mezzo» покажут «Сююмбике» в постановке театра оперы и балета им. Джалиля

На главном европейском телеканале классической музыки «Mezzo» пройдет прямая трансляция оперы Резеды Ахияровой «Сююмбике» в постановке Татарского академического государственного театра оперы и балета им. Джалиля. Трансляция начнется 11 июля в 18.30 по московскому времени (в 17.30 по европейскому времени).

Отметим, что работа над спектаклем длилась в течение нескольких лет. Музыку к спектаклю написала известный композитор Резеда Ахиярова, либретто создал народный поэт Татарстана Ренат Харис. Над постановкой работали режиссер Юрий Александров (Санкт-Петербург), художник-постановщик Виктор Герасименко (Москва), художник по костюмам Виктория Хархалуп (Москва), балетмейстер Давид Авдыш (Москва). Дирижер-постановщик спектакля – Ренат Салаватов, хормейстер – Любовь Дразнина. Мировая премьера оперы состоялась в сентябре 2018 года.

В основе сюжета – события середины XVI века, нелегкие испытания, выпавшие на долю единственной женщины – правительницы Казанского ханства Сююмбике (регентши при малолетнем сыне Утямыше). Три действия оперы происходят в трех городах – Казани, Москве и Касимове; спектакль исполняется на двух языках – русском и татарском.

kzn.holme.ru